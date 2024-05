Demi Vollering doet het weer: na Vuelta pakt Nederlands kampioen ook eindzege in het Baskenland

Een week na haar eindzege in de Vuelta voor vrouwen heeft Demi Vollering ook de Baskische wielerkoers Itzulia Women gewonnen. De renster van SD Worx-Protime soleerde in de derde en laatste etappe naar de ritzege en nam de leiderstrui over van haar ploeggenote Mischa Bredewold.

De derde en laatste etappe, met start en finish in San Sebastian, kende onderweg onder meer de beklimming van de Jaizkibel. Vollering zette haar aanval in op de laatste zware klim, de Mendizorrotz.

Demi Vollering houdt huis in slotrit en neemt met eindzege in Vuelta Femenina revanche voor 'plasincident' Demi Vollering heeft met groot vertoon van macht de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. In de achtste en laatste etappe, met finish bergop, toonde de rodetruidraagster zich opnieuw de beste klimmer van het peloton. Vollering (27) won vorig jaar met La Course al haar eerste grote ronde en heeft nu ook de Ronde van Spanje binnen.

Achter Vollering sprintte de Nederlandse Thalita de Jong naar de tweede plaats, net voor Bredewold die de driedaagse rittenkoers als tweede afsloot.

Moeizame start van het seizoen

Vollering moest lang wachten op haar eerste zege van het seizoen. In de Vuelta sloeg ze echter keihard toe. Dat ze toen in de Nederlandse kampioenstrui haar handen in de lucht mocht steken, betekende veel voor haar. "Het doel was dit jaar om een paar zeges in deze trui te pakken. Ik ben blij dat ik er nu ook een mooie finishfoto in heb."

Opvallende deal

Vollering sloot in de aanloop naar de Ronde van Spanje voor vrouwen een indrukwekkende deal. De 27-jarige Nederlandse kampioen is vanaf nu een ‘Nike-atleet’. En dat is niet voor veel wielrenners weggelegd.