Demi Vollering sluit opvallende deal richting Vuelta Femenina: 'Samen maken we onze droom waar'

Demi Vollering heeft in de aanloop naar de Ronde van Spanje voor vrouwen een indrukwekkende deal gesloten. De 27-jarige Nederlandse kampioen is vanaf nu een ‘Nike-atleet’. En dat is niet voor veel wielrenners weggelegd.

De 27-jarige Vollering, winnaar van de Tour de France van 2023, is één van de allerbeste wielrensters van de wereld. Dat Nike bij haar uitkomt, zegt iets over haar status. In het verleden verbond het Amerikaanse sportmerk zich lange tijd aan Lance Armstrong. Een samenwerking die abrupt stopte na zijn dopingbekentenis. Nu heeft Mark Cavendish, winnaar van 34 Tour-etappes, een verbintenis met Nike.

"Ik ben trots en dankbaar", schrijft Vollering op haar sociale media. "Met de steun van Nike zal ik de dromen en doelen die ik heb gesteld nastreven. Bovendien ben ik mij bewust van mijn rol binnen het vrouwenwielrennen en de vrouwensport in het algemeen. Samen met Nike kan ik gemeenschappelijke doelen bereiken en boodschappen ook effectief verspreiden. Wij willen veel mensen inspireren om in beweging te komen. Samen maken wij onze droom waar."

Indrukwekkende erelijst

Naast haar eindwinst in de Tour van 2023 stond Vollering ook op het podium van de Giro Rosa en de Vuelta Femenina. Daarnaast won ze tweemaal Luik-Bastenaken-Luik, de Strade Bianche, de Waalse Pijl, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Ook haalde ze talloze ereplaatsen in hoog aangeschreven koersen. Dit jaar wil het nog niet lukken om te winnen.

Nieuwe ploeg

Vollering rijdt dit seizoen nog voor SD Worx-Protime, waar ze ploeggenote is van onder meer wereldkampioene Lotte Kopecky. Haar contract bij de Nederlandse ploeg loopt af en de verwachting is dat ze overstapt naar FDJ-Suez.

Michael Jordan en Roger Federer

Nike is al jaren sponsor van grote atleten. Onder meer Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, LeBron James, Cristiano Ronaldo en Tiger Woods staan of stonden onder contract. Ook onder meer het Nederlandse en het Braziliaanse voetbalelftal spelen met Nike op hun borst.