Demi Vollering houdt huis in slotrit en neemt met eindzege in Vuelta Femenina revanche voor 'plasincident'

Demi Vollering heeft met groot vertoon van macht de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. In de achtste en laatste etappe, met finish bergop, toonde de rodetruidraagster zich opnieuw de beste klimmer van het peloton. Vollering (27) won vorig jaar met La Course al haar eerste grote ronde en heeft nu ook de Ronde van Spanje binnen.

Het peloton kreeg een korte, maar zeer stevige bergrit van 89 kilometer voor de kiezen. Eerst moest de Puerto de La Morcuera (9,1 km met een stijginspercentage van 6,8%) worden overwonnen. De klim richting Valdesqui (12,8 km aan 4,8%) betekende het slotakkoord van deze Vuelta.

Het profiel van de achtste etappe van Vuelta voor vrouwen. © Vuelta Femenina

Op ruim zes kilometer van de finish besloot Vollering het gas open te trekken in het uitgedunde groepje met favorieten. Een enkeling probeerde nog aan te haken bij de kopvrouw van Team SD Worx, maar al snel ging ze solo op weg naar de ritzege. Op de streep had ze bijna een minuut voorsprong.

Riejanne Markus

Demi Vollering sloeg haar slag in de vijfde etappe naar Jaca. Daar pakte ze de ritzege en nam ze de leiderstrui over van Marianne Vos. In de ritten die volgde, kwam ze niet meer in de problemen.

Riejanne Markus maakte ondertussen indruk in de achtergrond en klom in de slotrit van de derde naar de tweede plaats in de eindstand. De Italiaanse Elisa Longo Borghini zakte juist van twee naar drie.

Riejanne Markus © Getty Images

Dure plaspauze

Vorig jaar leek Vollering ook op weg naar de eindzege, maar toen was het Annemiek van Vleuten die dwars zat. De geslepen wereldkampioene profiteerde optimaal van een slecht getimede plaspauze van Vollering en greep de macht om die vervolgens niet meer af te staan.

Marianne Vos

Marianne Vos was na haar winst in de derde en zevende etappe al voor de slotrit zeker van de puntentrui. De 36-jarige veelvraat liet zich zondag ook nog even zien door vroeg in de aanval te gaan. Een derde ritzege zat er echter geen moment in.

Marianne Vos komt eenzaam aan bij de sprint. © Getty Images