Demi Vollering reageert openlijk op harde kritiek, maar krijgt bijval van bekende ex-wielrenster

Demi Vollering krijgt de laatste maanden bakken met kritiek over zich heen. De Nederlandse toprenster wordt telkens verweten dat ze 'veel slechter is gaan sprinten'. Zo ook afgelopen weekend bij Luik-Bastenaken-Luik. Maar waar de woorden over haar steeds harder klinken, springt een ex-renster voor haar in de bres.

Tijdens het Eurosport-wielerprogramma In de Waaier zijn presentator Hidde Warmerdam en analist Thijs Zonneveld keihard over de prestaties van Vollering in de voorjaarsklassiekers. Waar dat voorheen haar kracht was, won ze dit jaar maar weinig. Daar zijn de twee mannen nogal hard over. "Wat is er mis met de sprint van Vollering?", begint Warmerdam de discussie.

Demi Vollering komt met persoonlijke verklaring voor haar nederlaag in Luik-Bastenaken-Luik: 'Ik ben een vrouw hè' Demi Vollering moest zondag in Luik-Bastenaken-Luik genoegen nemen met een derde plaats. De Nederlandse kopvrouw van FDJ-Suez kwam na afloop met een persoonlijke verklaring voor haar nederlaag. In de loodzware finale had Vollering niet alleen te kampen met de hitte en haar rivalen, maar ook met een fysieke strijd die voor buitenstaanders onzichtbaar bleef. "Ik ben een vrouw hè", verklaarde ze openhartig.

'Het slaat helemaal nergens op'

Vervolgens steekt Zonneveld van wal. "Ja alles, echt alles. Vollering was heel snel toen ze net overkwam naar de profs. De laatste tijd sprint ze alleen maar van kop af aan", wat hij laat ondersteunen door beelden uit de recente klassiekers. "Vollering wordt kansloos geklopt. Wat ze de afgelopen jaren doet in belangrijke sprints op tactisch gebied... Dat slaat helemaal nergens op."

Openhartige Demi Vollering doorbreekt taboe, collega-rensters blij met 'goede voorbeeld' Demi Vollering had tijdens Luik-Bastenaken-Luik last van een 'maandelijks probleem', zoals ze het zelf omschreef. Ze moest door wat fysieke klachten genoegen nemen met een derde plek. Toch kan haar menstruatie ook als iets positiefs worden gezien.

Ingreep

Dat is het moment dat co-analist Jip van den Bos ingrijpt. De 29-jarige ex-renster vindt dat de twee mannen wel erg hard zijn voor Vollering. "Ik vind ook dat we er wel heel erg kritisch zijn. Ik snap ook ergens wel dat ze er niet in gelooft. Heb je weleens gezien dat Pogacar, een Tourwinnaar, een sprint rijdt tegen sterke renners? Die wordt ook gewoon vierde in een groepssprint. Zij is ook een Tourwinnares, zij is te vergelijken met een Pogacar", stelt ze fel.

Dit is Jip van den Bos: Giro-analist bij Eurosport en talentvol oud-wielrenster die stopte na zware val Ze was voor veel mensen nog een onbekende, maar breekt deze weken als analist tijdens de Giro d'Italia door bij het grote publiek. Jip van den Bos is één van de wielergezichten van Eurosport, maar wat weten we eigenlijk van de 28-jarige oud-wielrenster?

'We zijn wel heel kritisch'

"Zij kon vroeger heel goed sprinten, maar d'r focus is verlegd. We zijn wel heel kritisch dat ze dit ook nog moet kunnen. Als je vanaf vorig jaar kijkt, dan wint ze van de voorjaarsklassiekers er ook niet heel veel. Daarna ging ze die kleine rondjes in Spanje in en die wint ze allemaal. Al die rondjes, al die aankomsten bergop. Dat is waar ze zich op focust en dat is wat ze wil. Dat wil ze winnen."

'PUNT'

De kritiek en de reactie van Van den Bos bereikten ook de oren van Vollering zelf, die onder de Instagram-post reageert. "Dankjewel Jip, en misschien is dit een teken dat het vrouwen wielrennen in de lift zit, onze sprints gaan tegenwoordig veel harder, en iedereen traint steeds specifieker. En Kim (Le Court, winnares van Luik-Bastenaken-Luik, red.) was duidelijk sneller zondag. PUNT", reageert ze met een duidelijk statement.