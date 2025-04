Demi Vollering komt met persoonlijke verklaring voor haar nederlaag in Luik-Bastenaken-Luik: 'Ik ben een vrouw hè'

Demi Vollering moest zondag in Luik-Bastenaken-Luik genoegen nemen met een derde plaats. De Nederlandse kopvrouw van FDJ-Suez kwam na afloop met een persoonlijke verklaring voor haar nederlaag. In de loodzware finale had Vollering niet alleen te kampen met de hitte en haar rivalen, maar ook met een fysieke strijd die voor buitenstaanders onzichtbaar bleef. "Ik ben een vrouw hè", verklaarde ze openhartig.

Voor Vollering is Luik-Bastenaken-Luik een bijzondere koers. In 2021 en 2023 zegevierde ze al in de oudste wielerklassieker, maar een derde overwinning zat er ditmaal niet in. Na afloop liet Vollering zich opvallend open uit over haar tegenvallende prestatie.

Al bij de start voelde ze dat het een zware dag zou worden, maar zoals iedere renner hoopte ze onderweg nog op een kentering. "Of ik vooraf al wist dat het moeilijk zou worden? Ja, maar je probeert er wel nog doorheen te komen. De ene keer lukt dat, de andere keer niet", vertelde de 28-jarige renster na afloop.

'Ik ben een vrouw hè'

Zonder in details te treden, gaf ze toe dat haar lichaam haar in de steek liet. "Vandaag speelden de hormonen me parten", zei ze tegenover de NOS. "Ik ben een vrouw hè, en soms hebben wij daar last van." Haar lichaam verzette zich tegen elke inspanning. "Elke centimeter wilde niet, maar ik heb de hele dag gevochten. Eigenlijk ben ik best blij dat ik er nog een derde plek uit heb weten te slepen", concludeerde ze na afloop.

Ze probeerde nog wel het verschil te maken op de laatste klim, maar kreeg haar concurrenten niet uit het wiel. Uiteindelijk sprintte de Mauritiaanse Kimberley Le Court naar de overwinning, gevolgd door Puck Pieterse. Vollering, die vooraf als een van de grote favorieten gold, moest deze keer genoegen nemen met de laagste trede op het podium. "Soms kun je er nog doorheen fietsen", legde ze uit. "Vandaag lukte dat niet."

Mathieu van der Poel ziet Tadej Pogacar recordbedrag aan prijzengeld pakken, Nederlander rijdt rijk voorjaar Mathieu van der Poel heeft een opvolger als 'koning prijzengeld'. Waar de Nederlandse toprenner het voorjaar van 2024 domineerde, deed Tadej Pogacar dat dit jaar. De Sloveense veelvraat zette zelfs een record neer met zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Blikt vooruit naar Vuelta Femenina

De focus verschuift nu naar de Vuelta Femenina, die binnenkort van start gaat. Vollering, die vorig jaar nog met overmacht de Spaanse etappekoers won, zal daar opnieuw als topfavoriete aan de start verschijnen. De hoogtestage die ze voorafgaand aan het klassiekerseizoen afwerkte, moet zich daar op het juiste moment uitbetalen. "Na een hoogtestage ben je vaak wat later stabiel goed, blikte ze vooruit. "Hopelijk vallen de goede dagen straks op de juiste momenten."