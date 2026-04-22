Demi Vollering heeft op knappe wijze de Waalse Pijl gewonnen. De Nederlandse topwielrenster reed op de loodzware slotklim ijzersterk en boekte zo een prachtige zege in de wielerklassieker. Een andere Nederlandse maakte ook indruk en kwam in de slotfase nog héél dichtbij de overwinning.

Met Demi Vollering als topfavoriete, Puck Pieterse als titelverdedigster en zevenvoudig winnares Anna van der Breggen aan de start was de kans op een Nederlandse winnares zeer aanwezig. Maar misschien was Sandrine Tas voor aanvang van de koers wel de meest opvallende naam op het startformulier. De Belgische (30) reed twee maanden geleden nog bijna naar een olympische medaille bij het langebaanschaatsen, maar maakte kort daarna de overstap naar het wielrennen.

IJzersterke Demi Vollering

Zoals eigenlijk altijd viel de beslissing pas op de loeizware Muur van Hoei, met de finish op de top van het klimmetje. De vrouwen begonnen met een groepje vol favorieten aan de laatste horde voor de finish. Vollering gaf meteen flink gas en dunde het groepje nog verder uit. Vollering ging op pakweg 500 meter van de streep zo hard, dat niemand haar kon volgen. De Nederlandse reed iedereen zittend uit het wiel en kwam als winnares over de streep. Puck Pieterse kwam nog met een sterke sprint in het wiel, maar moest genoegen nemen met plek twee.

Vollering won eerder al Omloop het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen zondag werd ze derde tijdens de Amstel Gold Race. Ze was in 2023 ook de beste tijdens de Waalse Pijl.

19-jarige wint bij de mannen

Paul Seixas won eerder op de middag de mannenkoers. Het toptalent van CMA CGM was op de zware slotheuvel de sterkste van het grote peloton. De Fransman troefde onder meer Mauro Schmid (tweede) en Ben Tulett (derde) van het Nederlandse Visma | Lease a Bike af. Alex Molenaar was op de 28ste plek de beste Nederlander. Grote namen uit het wielervoorjaar als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Remco Evenepoel waren er niet bij. Zondag wacht met Luik-Bastenaken-Luik wel nog een spraakmakende wielerklassieker, met onder meer Seixas, Pogacar en Evenepoel aan de start.