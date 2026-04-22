De Franse belofte Paul Seixas heeft woensdag de Waalse Pijl gewonnen. Na urenlang keihard gekoerst te hebben voor Mattias Skjelmose, was Lidl-Trek in de finale nergens meer te zien. Daardoor kon de Deen niet meer meestrijden om de hoofdprijs en ging de zege naar de 19-jarige renner van Decathlon.

Skjelmose, die na het verliezen van de Amstel Gold Race aan Remco Evenepoel zijn pijlen had gericht op de Waalse Pijl, werd vijfde in de uitslag. Echter ging het in de laatste 1,3 kilometer vooral om Seixas. De Fransman komt als een komeet op in het peloton en won dit jaar al drie etappes én het eindklassement in de Ronde van Baskenland, ook werd hij tweede in de Strade Bianche.

Mur de Huy

Het was voor de kijkers en renners lang wachten op de finale, want in de eerste 198,7 kilometer was het vooral wachten op de laatste beklimming van de befaamde Muur van Hoei. Daar werd de voorlaatste voorjaarsklassieker ook beslist. Seixas reed zijn directe concurrenten op een klein gaatje en kwam solo over de streep. Zwitsers kampioen Mauro Schmid werd op drie seconden tweede en zag Ben Tulett van Visma | Lease a Bike als derde eindigen.

Koersverloop

Een kopgroep van zes wielrenners werd al vroeg in de wedstrijd gevormd. Daarin zaten met Sjoerd Bax en Jardi van der Lee twee Nederlanders. Op de tweede van drie beklimmingen van de Muur van Hoei kwam Van der Lee als eerste boven. Het peloton had toen nog een halve minuut achterstand. Bax keerde nog terug vooraan, maar de twee Nederlanders moesten de Noor Andreas Leknessund op de laatste beklimming van de Côte d'Ereffe laten gaan. Marc Hirschi, de winnaar van 2020, kwam nog zwaar ten val en kon niet verder.

Prijzengeld

De zevende overwinning van Seixas dit seizoen levert de jonge Fransman meteen een flinke zak geld op. Voor de Fleche Wallonne, zoals koers in de regio heet, deelt liefst 16.000 euro aan de winnaar uit. In totaal mag de hele top-twintig van de uitslag 40.000 euro verdelen. Posities tien tot en met twintig moeten het echter doen met 400 euro per persoon. Het zwaartepunt van het prijzengeld ligt duidelijk in de top-zeven. Er eindigde geen Nederlander in de euro's. De best geklasseerde landgenoot is Alex Molenaar van Caja Rural op plek 28.

Luik-Bastenaken-Luik als afsluiting voorjaarsklassiekers

Het wielervoorjaar wordt komend weekend afgesloten met de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, daarna gaat het peloton in voorbereiding op de Giro d'Italia.