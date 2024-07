Dieven stelen voor 150.000 euro aan fietsen bij team uit Tour de France

TotalEnergies kende een ongebruikelijke donderdagochtend. Er waren liefst elf fietsen gestolen van de wielerploeg, dat meedoet aan de Tour de France. De waarde van die fietsen wordt geschat op 150.000 euro.

"Er zijn elf fietsen gepikt vannacht", zegt Steff Cras, een Belgische renner van de ploeg, tegen de NOS. "Morgen brengen ze de nieuwe." Cras had nog geluk, want bij hem was zijn derde reservefiets gestolen. "Maar voor sommige jongens is het wel jammer dat hun eerste fiets weg is. Dat is natuurlijk toch een ander gevoel."

Waar stonden die fietsen dan, vroeg de NOS-journalist zich af. "Die stonden netjes achter slot en grendel. Maar ze hadden de vrachtwagen opengebroken. Geforceerd en daardoor zijn ze gepikt." Cras is met de zeventiende plek overigens de hoogst genoteerde renner van TotalEnergies in het algemeen klassement. Hij rijdt op twaalf minuten van geletruidrager Tadej Pogacar.

De renners Thomas Gachignard en Anthony Turgis reden donderdag op hun tweede reservefiets en moesten de etappe zonder extra reservefiets overleven. Turgis won afgelopen zondag de gevreesde gravelrit. De Fransman staat momenteel derde in het puntenklassement, op ruime afstand van groenetruidrager Biniam Girmay. Jasper Philipsen staat tweede.

Middenmoter in de Tour

TotalEnergies behoort zeker niet tot de topteams in de Tour de France. UAE Team Emirates is de grote koploper, terwijl het Franse TotalEnergies vijftiende in het ploegenklassement staat. Er doen in totaal 22 teams mee aan de Ronde van Frankrijk.