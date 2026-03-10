Mathieu van der Poel slipte en stuiterde naar de zege in de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico en maakte daarmee zijn favorietenrol in deze specifieke etappe waar. Op de modderige gravelstroken liet hij zijn veldritervaring spreken en maakte hij het verschil. Qua prijzengeld pakt hij een aardig zakcentje mee.

De Italiaanse voorjaarskoers kan elke keer weer alle kanten op vallen. Is het weer gunstig gezind, dan rijdt het peloton over zonovergoten straten. Maar zoals het dinsdag was, kan het ook. Het goot van de regen en dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Zo viel klassementsman Thymen Arensman in de laatste vijf kilometer en kostte hem dat de leiderstrui. Ook Matteo Jorgenson en bijna Van der Poel zelf gleden weg.

Prijzengeld Mathieu van der Poel in Tirreno-Adriatico

Maar de Nederlander bleef overeind en eindigde zo voor medevluchters Isaac Del Toro en Giulio Pellizzari op de finish. Het prijzengeld wat er aan zijn etappezege is verbonden, is 4000 euro. Dat geld mag Van der Poel optellen bij zijn zege in Omloop het Nieuwsblad. Wat dat betreft was de ritzege in Italië een stuk schameler, want in de Vlaamse klassieker kreeg Van der Poel met zijn debuutzege 16.000 euro, vier keer zoveel als in de Tirreno-Adriatico.

'Echt op de limiet'

"Ik zat echt op de limiet tot we moesten sprinten", zei Van der Poel na afloop van zijn zege in de tweede etappe. "Die spurt was erg lastig. Zeker door de glibberige stenen. Het was moeilijk om op de pedalen te staan in de sprint. Ik had nog net voldoende energie om te winnen."

Prijzengeld Thymen Arensman

Arensman, de Nederlandse klassementstroef in Italië, viel in de tweede etappe en zag zo een goede klassering mislukken. Maandag was hij wel met INEOS-ploeggenoot Filippo Ganna nog verantwoordelijk voor een mooie één-twee. Met zijn tweede plek in de tijdrit pakte Arensman 2000 euro prijzengeld. Aangezien de top-twintig per etappe prijzengeld krijgt, mag ook de Nederlander Huub Artz van Lotto0Intermarché meedelen in de prijzenpot. Zijn zeventiende plek in de tijdrit maandag levert hem 100 euro op. Sjoerd Bax kwam een seconde tekort om datzelfde bedrag te pakken.