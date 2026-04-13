Marianne Vos kwam slechts een halve fietsband tekort om naar de zege te spurten in Parijs-Roubaix. Na een moeilijke periode in haar privéleven was het de toprenster zo gegund. Vos was na afloop behoorlijk emotioneel, maar kreeg een lief en emotioneel bericht van een Tour de France-winnares die de Nederlandse een hart onder de riem steekt.

Vooraf hoorde Marianne Vos al tot de absolute topfavorieten voor de eindzege in Parijs-Roubaix. Niemand wist echter precies hoe de toprenster zich voelde na haar turbulente en emotionele week, waarin ze afscheid nam van haar vader Henk. Zelf meende de 38-jarige Vos na afloop dat ze 'vooral blij was'. De emoties liepen over de finish hoog op bij de voormalig wereldkampioene. Dat zag ook haar ploeggenote Pauline Ferrand-Prévot.

Emotionele Vos

In de koers zat Vos in de absolute slotfase voorin met de latere winnares Franziska Koch én haar ploegmaatje. De Française zette alles op alles om Vos aan de overwinning te helpen, maar het werd een nipt verlies. Maar zoals een echte teamspeler betaamt, was Ferrand-Prévot er om haar teamgenoot op te vangen na de race.

Een video op het officiële Instagram-account van de vrouwentak van Team Visma | Lease a Bike valt te zien dat de Française teammaatje Vos direct na de race steunt. De twee geven elkaar een innige omhelzing, waarbij ook de emoties op het gezicht van het Nederlandse wielericoon te zien zijn. Het doet Vos zichtbaar goed om even iemand in de armen te kunnen vallen.

'De allerbeste'

Ook gebruikt Ferrand-Prévot, de partner van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle, de situatie om een persoonlijk lofwoordje uit te spreken richting Vos. "Lieve Marianne, je bent de allerbeste", schrijft de regerend winnares van de Tour de France bij een bericht op haar persoonlijke Instagram.