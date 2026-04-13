Waar heel Nederland tijdens Parijs-Roubaix voor vrouwen gefocust was op de prestaties van Marianne Vos, gebeurde er ruim daarachter iets verschrikkelijks. De jonge Noorse renster Kamilla Aasebo kwam ten val en is ernstig gewond geraakt. Dat meldt haar ploeg Uno-X Mobility daags na de koers.

Halverwege de koers ging het gruwelijk mis in De Hel van het Noorden. Een hele groep vrouwen knalde vol op het asfalt, waaronder de Amerikaanse outsider Chloe Dygert. Maar het grootste slachtoffer blijkt een dag later de piepjonge Noorse Kamilla Aasebo te zijn. Haar ploeg komt op maandag met een verontrustende update over haar fysieke gesteldheid.

Ernstig gewond

"Na haar valpartij in Parijs-Roubaix hebben de eerste onderzoeken bevestigd dat Kamilla breuken in de kaak en elleboog heeft opgelopen, evenals een kleine hersenbloeding", begint de Noorse ploeg Uno-X Mobility op hun eigen Threads-pagina over de gezondheid van de pas 19-jarige renster uit Noorwegen.

Wel stelt de ploeg de volgers en fans enigszins gerust. "De hersenbloeding vereist op dit moment geen operatie, maar ze zal wel aan haar kaak en elleboog geopereerd worden." Direct na het ongeluk werd Aasebo naar het ziekenhuis gebracht, waar ze goed behandeld is. "We willen het medisch team van de wedstrijd en het personeel van het Universitair Ziekenhuis van Lille bedanken voor hun zorg. Verdere updates volgen te zijner tijd", besluit de ploeg.

Groot talent

De jonge renster staat te boek als één van de allergrootste talenten binnen het Noorse wielrennen. Vandaar dat Aasebo op haar negentiende ook al aan tal van grote koersen meedoet. Bovendien geldt de Noorse als groot talent in de voorjaarsklassiekers, en specifiek op de kasseien. Zo werd ze twaalfde in de Omloop Het Nieuwsblad, en snelde ze naar de zesde plek in Le Samyn, beide Belgische kasseienkoersen.

Opmerkelijke valpartij Brand

De meest opmerkelijke valpartij was overigens van de Nederlandse Lucinda Brand. Zij reed in een groepje en zat volle bak in de achtervolging van de voorste drie rensters. Brand kwam echter ten val door een onoplettende toeschouwer, die niet doorhad volledig over het gespannen touw te hangen. Daarmee komt ook de vraag over hoe veilig het aanwezige publiek nou eigenlijk is weer steeds vaker op.