Mathieu van der Poel heeft voor de tweede keer deze week een etappe gewonnen in de Tirreno-Adriatico. De Nederlandse veelvraat toonde zich de sterkste in een sprintje dat venijnig op liep. Daarmee behoudt hij de paarse sprinterstrui.

Van der Poel begon de etappe in de paarse trui, als beste sprinter in de meerdaagse etappekoers in Italië. Op voorhand leek de rit op het lijf van de Nederlander geschreven. De diverse korte, venijnige beklimmingen zijn normaal gesproken hét terrein waar de voormalig wereldkampioen in uitblinkt.

Venijnige rit

De etappe begon al zwaar met twee lastige beklimmingen in de eerste honderd kilometer. Toch zat het venijn hem in de staart. Daar stonden drie korte, steile bergjes op het menu, gevolgd door twaalf vlakke kilometers richting de finish. De vroege vluchters hielden lang stand, maar werden uiteindelijk ingerekend door het peloton. Na een reeks versnellingen bleven alleen de sterke mannen, onder wie Van der Poel en zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, over.

Op het eind werd het nog even erg spannend. Matteo Jorgenson van Visma | Lease a Bike probeerde met nog een kilometer te gaan weg te sprinten, maar zijn actie werd gepareerd. Uiteindelijk koos Van der Poel voor een erg lange sprint. Hij had echter zo veel meer power dan zijn concurrenten dat hij vrij gemakkelijk naar zijn tweede zege spurtte.

'Wat een dominantie'

De sterke vertoning van de Nederlandse wielrenner was ronduit indrukwekkend te noemen. Dat vond ook wielercommentator Jeroen Vanbelleghem. "Wat een demonstratie. Hij wint op indrukwekkende manier zijn tweede. Ik val van mijn stoel. Wat een dominantie, wat een vertoon, wat een krachtsexplosie", aldus de Vlaamse commentator bij Eurosport.

Van der Poel sprak zelf ook van "een perfecte" laatste kilometer. "Ik kon wachten op de sprint omdat ik al een etappe had gewonnen. Ik probeerde op alle aanvallen te reageren en denk dat ik de sprint eigenlijk iets te vroeg aanging, want het laatste stuk was best zwaar met de tegenwind. Gelukkig kon ik het volhouden, ik ben blij met mijn vorm", zei de Nederlander in het flashinterview na afloop.

Sterk seizoen

En zo zet de Nederlander van team Alpecin | Premier Tech het sterke begin van zijn seizoen nog maar eens extra kracht bij. Op dit moment staat de teller op drie overwinningen in vijf races. Twee dagen geleden was Van der Poel ook al vanuit een sprint de beste in Italië, toen hij de tweede etappe won. De meerdaagse koers in Italië duurt nog tot en met zondag.

Het wegseizoen begon sowieso op een hoge noot voor de alleskunner. Bij zijn seizoensdebuut in België was hij meteen de sterkste in de Vlaamse klassieker Omloop Het Nieuwsblad. Van der Poel gebruikt de Tirreno-Adriatico vooral als voorbereiding op Milaan-Sanremo, die later deze maand wordt verreden, en op de rest van de klassiekers die nog volgen. Het heeft er echter alle schijn van dat Van der Poel vrijwel overal waar hij aan de start staat tot de favorieten behoort, mits het parcours hem ligt.