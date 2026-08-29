Voor topwielrenner Tadej Pogacar eindigde de Vuelta a España zaterdag op brute wijze. In een weinig enerverende etappe kwam de Sloveen ineens hard ten val en moest hij opgeven in de Spaanse rittenkoers. Vlak na de finish zijn er beelden opgedoken die uitleggen hoe Pogi naar de grond ging.

Voor Pogacar leek er deze Vuelta geen vuiltje aan de lucht: hij was verreweg de beste renner in koers en het verschil met zijn concurrenten was al lang en breed gemaakt. Niks kon de Sloveen nog stoppen om, na de Tour de France en de Giro d'Italia, ook de Vuelta op zijn naam te schrijven, behalve een valpartij.

Met nog zo'n 33 kilometer te gaan ging het mis voor Pogacar. Vanuit de helikopterbeelden was te zien dat de Sloveen zelf als eerst viel en enkele renners met hem meenam. Pogi, die niet bekend staat als een renner die vaak ten val komt en pas voor het eerst in zijn carrière moest opgeven in een meerdaagse rittenkoers, stapte vervolgens niet meer op.

Steen op de weg

Niet lang na de finish van de achtste etappe, die werd gewonnen door de Fransman Bryan Coquard, kwamen er beelden naar buiten van de valpartij van Pogacar. Daar bleek nogal een ongelukkige reden aan ten grondslag te liggen.

Op de beelden is te zien dat UAE Team Emirates aan de linkerkant van de weg rijdt. Daar ligt een steen, die ontweken wordt door zijn teamgenoten. De grote steen verdwijnt wel onder het wiel van de Sloveen in het rood, die daardoor de balans verloor en hard op het asfalt terechtkwam.

Tadej Pogačar hit a stone, that’s why he crashed. #LaVuelta26 pic.twitter.com/J9gd6D95Lp — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) August 29, 2026

Klassement op zijn kop

Door de opgave van Pogacar staat de Vuelta op zijn kop. De Spanjaard Enric Mas neemt de leiderstrui over van de Sloveen en mag zondag in het rood starten. Het is voor het eerst in zijn carrière dat hij een leiderstrui in een grote ronde aan mag trekken.

Pogacar had al afstand genomen van zijn concurrenten, maar nu staat alles dicht bij elkaar. Oud-winnaar als Primoz Roglic en Sepp Kuss zullen ineens beseffen dat ze kans maken op een tweede eindzege in de Spaanse rittenkoers, terwijl ook toprenners als Mas, Felix Gall, Richard Carapaz en Mattias Skjelmose een grote mogelijkheid zullen zien.

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