Een valpartij in etappe 8 van de Vuelta a España heeft een einde gemaakt aan de koers van Tadej Pogacar. De Sloveen ging als eerste onderuit en stapte weer op de fiets, maar gaf uiteindelijk op nadat bleek dat de schade te groot was. Met een flinke, bloedende wond boven zijn oog werd hij per ambulance weggereden.

Pogacar reed met nog 30 kilometer te gaan in de rode leiderstrui en had de Vuelta tot dusver naar zijn hand gezet. Eerder die week toonde hij zijn overmacht nog met een indrukwekkende solozege op de gravelstrook, waarbij enkel Enric Mas hem kon volgen. Maar voor het eerst in zijn carrière moest de Sloveen afstappen in een rittenkoers.

Zware valpartij

Hij ging zelf als eerste onderuit en ging daarbij hard over de kop. Pogacar bleef op het asfalt zitten, terwijl het peloton er op dat moment voor koos om het rustig aan te doen en af te wachten wat de Sloveen zou doen. Hij probeerde nog even terug op zijn fiets te klimmen, maar dat lukte niet. Even later volgde het officiële nieuws: zijn Vuelta zat erop. Het is meteen ook de elfde DNF uit zijn hele loopbaan.

Zichtbaar aangeslagen schudde Pogacar nee richting zijn ploegleiding, terwijl bleek dat hij bij de val hard op zijn schouder was terechtgekomen en een flinke, bloedende wond boven zijn oog had opgelopen. Het medisch personeel snelde naar hem toe en hield rekening met een mogelijke sleutelbeenbreuk, waarna hij even later de ambulance instapte om de koers te verlaten.

Historische droom uiteengespat

Met zijn opgave valt ook een unieke droom in duigen. Pogacar hoopte als negende renner ooit drie grote rondes in één seizoen te winnen, een prestatie die slechts een handvol wielergrootheden voor hem lukte. Na eerdere zeges in de Giro d'Italia en de Tour de France leek de Vuelta de laatste horde richting de geschiedenisboeken, tot de valpartij daar op 32 kilometer van de streep abrupt een einde aan maakte.

De schade lijkt dermate groot dat ook zijn overige doelen voor dit seizoen op losse schroeven staan. Met een mogelijke sleutelbeenbreuk en de zware valpartij in zijn achterhoofd, is het maar de vraag of Pogacar dit jaar nog aan de start kan verschijnen van de wedstrijden die hij zich verder voor 2026 had voorgenomen.

Nieuwe leider in Vuelta

Met het wegvallen van Pogacar is Enric Mas de nieuwe eerste man in het algemeen klassement. De Spanjaard van Movistar was eerder deze Vuelta al de enige renner die de Sloveen op de gravelstrook kon volgen, neemt nu de rode trui over. Zijn opgave luidt daarmee een nieuwe fase in van deze Vuelta, waarin de niet alleen de strijd om het algemeen klassement een nieuw leven in wordt geblazen, maar ook de strijd om het berg- en sprintklassment.

🚴🇪🇸 | Dit geloof je niet! Tadej Pogacar valt en lijkt niet verder te kunnen. Wat gebeurt hier allemaal! 🤕 #LaVuelta26



Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/zxuNUV39ah — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 29, 2026

Mis bij Sportnieuws.nl niets van de Vuelta. Vind hier alle uitslagen en & klassementen. Daarnaast lees je alles over de deelnemende Nederlanders en hoe je de wielerkoers live kan volgen. Check daarnaast ook profielen van onder meer Tadej Pogacar en zijn bekende geliefde.