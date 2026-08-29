Enric Mas is na de achtste etappe van de Vuelta a España de nieuwe leider in het algemeen klassement, maar koos ervoor om de rode trui niet te dragen op het podium. Een bewust gebaar, na de zware valpartij waarmee Tadej Pogacar eerder op de dag zijn Vuelta zag eindigen.

Op 32 kilometer van de streep ging Pogacar zelf als eerste onderuit en kwam hij hard ten val. De Sloveen probeerde nog tevergeefs terug op de fiets te klimmen, maar moest uiteindelijk met een bloedende wond boven zijn oog en mogelijk een gebroken sleutelbeen per ambulance worden afgevoerd. Het was de eerste keer in zijn carrière dat hij moest opgeven in een grote ronde.

'Niet de manier waarop je de trui wil overnemen'

"Het is zeker niet de manier waarop je de trui wil overnemen", vertelde Mas na afloop. Op de vraag of dat ook de reden was dat hij de rode trui niet droeg, was de Spanjaard van Movistar duidelijk: "Vandaag hebben we besloten dat ik de rode trui niet zou dragen. Morgen, als ik het verdien, dan wel."

Over zijn gevoel na een dag die volledig overschaduwd werd door het drama rond Pogacar, was Mas eerlijk. "Het is een rare situatie, de trui verliezen door een val. Het is een bitterzoet gevoel. Morgen zullen we hem moeten verdedigen, maar vandaag moeten we eerst alles verwerken wat er is gebeurd. Ik zal aanvallen en we hopen dat hij snel herstelt."

Chaotische etappe

Mas liet ook weten dat de sfeer in het peloton merkbaar veranderde na de val van de Sloveen. "Het was een grote val, met hoge snelheid, maar ik heb de herhaling zelf niet gezien. Van ploegmaats hoorde ik dat het er lelijk uitzag. Je zag dat de intensiteit omlaag ging, en pas toen we hoorden dat hij had opgegeven en dat de andere gevallen renners in orde waren of weer bij het peloton zaten, werd de koers hervat."

Volgens de Spanjaard was het een dag vol gevaar in het peloton. "Ik had wel wat angst vandaag. Vlak bij die zone kenden we het parcours perfect, en het was een weg met hoge snelheid. Maar iedereen had nog kracht om te knallen richting de finale, en juist dan wordt het wat gevaarlijker."

Streep door unieke droom

Voor Pogacar valt met zijn opgave een unieke droom in duigen. Hij hoopte als negende renner ooit drie grote rondes in één seizoen te winnen, een prestatie die slechts een handvol wielergrootheden voor hem lukte. Ook de rest van zijn programma voor 2026 lijkt door de valpartij op losse schroeven te staan, nu de ernst van zijn blessures nog niet duidelijk is.

Mis bij Sportnieuws.nl niets van de Vuelta. Vind hier alle uitslagen en & klassementen. Daarnaast lees je alles over de deelnemende Nederlanders en hoe je de wielerkoers live kan volgen. Check daarnaast ook profielen van onder meer Tadej Pogacar en zijn bekende geliefde.