De overwinning van Mathieu van der Poel in de winterse veldrit in Mol leverde dit weekend spectaculaire beelden op. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben vol spanning gekeken. "Het was ijs- en ijskoud."

Bij de Exact Cross in het Belgische Mol werden de renners geteisterd door de winterse weersomstandigheden. Het parcours was bedekt met een laag sneeuw en dat bracht wel wat gevaar en ongemak met zich mee. "Het zag er doodeng uit", begint Hoog hun Sportnieuws.nl-podcast tegenover Van As. "De ene fietser viel na de andere."

"Wout van Aert had natuurlijk ook best een heftige valpartij, waarbij zijn enkel helemaal dubbelklapte." De Belg liep een ernstige blessure op en moest meteen een punt achter zijn veldritseizoen zetten.

Ook bij de winnaar eiste de kou zijn tol. "Mathieu van der Poel kwam de finish over, nou die was helemaal aan het shaken", zag de voormalig olympisch kampioene. "En dan moesten ze daarna nog die prijsuitreiking. Ik weet niet of je die gezien hebt? Ze stonden daar met z'n drieën op dat podium, dat ik dacht: hoelang zou daar tussen hebben gezeten? Ik begrijp de sponsors enzo, maar hadden ze even ander kleren aan mogen doen?"

'Het zijn ook allemaal dunne ventjes'

"Ze stonden op dat podium hélemaal te shaken en te trillen. Het zijn ook allemaal dunne ventjes", reageert Van As. "Ja, en zo snel mogelijk wilden ze er vanaf. Van der Poel die sjeesde dat podium op, hup foto, bedanken en weer weg. Het was echt ijs- en ijskoud", benadrukt Hoog nogmaals.

"Dus in die zin vond ik het waanzin. Er was ook gewoon een hele grote kans op blessures; spierblessures door de kou maar ook heftige blessures door al die valpartijen", vervolgt ze. "Maar goed, ze willen natuurlijk wel dat veldrijden naar de Winterspelen gaat. Dus in die zin denk ik: ja, dan moet je niet zeiken. Dan ga je ook in de sneeuw gewoon."

'Heel cool om te zien'

"Maar waren zij aan het zeiken? Ik hoorde ook het Belgische commentaar, die vonden het ook waanzin. Dus was het de pers of waren het de sporters?", vraagt Van As zich af. "Nee, ik heb die wielrenners er niet over horen zeiken. Zeker niet. Als mensen erover zeuren denk ik: nee, want het moet een wintersport worden", aldus Hoog. "En voor de beelden was het wel vet. Ik vond het heel cool om te zien hoe hij daar binnen kwam, helemaal besneeuwd."

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.