Drama voor Nederlandse ploeg Visma en topsprinter Olav Kooij: grote doel staat nu al op mislukken

Gent-Wevelgem zou de laatste klassieker zijn voor Olav Kooij voordat zijn grote doel in zicht kwam. Maar voor de Nederlandse topsprinter van Visma | Lease a Bike ging het helemaal mis in de slotfase. Nu dreigt zijn droom in duigen te vallen.

Kooij heeft bij een val in Gent-Wevelgem een sleutelbeenbreuk opgelopen. Dat heeft zijn ploeg Visma - Lease a Bike bevestigd. Kooij was mee toen de Deen Mads Pedersen, de latere winnaar, op een kasseistrook ongeveer 70 kilometer voor de finish versnelde. Maar buiten het zicht van de tv-camera's ging de topsprinter uit Numansdorp onderuit. Meteen al was er het vermoeden van een sleutelbeenbreuk.

'Unfinished business'

Kooij won eerder dit seizoen ritten in de Ronde van Oman en de Tirreno-Adriatico en sprak in de voorbereiding van 2025 uit dat de Giro d'Italia bovenaan zijn verlanglijstje prijkte. In de eerste grote ronde van het jaar won hij in 2024 een sprintetappe. Een paar dagen later zat hij ineens thuis omdat hij door ziekte op moest geven. Hij had dus wat 'unfinished business' in Italië, maar kan door die droom mogelijk al een streep zetten door zijn nieuwe blessure.

Race tegen de klok

Voor een sleutelbeenbreuk staat namelijk normaliter een hersteltijd van minstens zes weken en de start van de Ronde van Italië is al op 9 mei, precies vijf weken na zijn valpartij in Gent-Wevelgem. Het wordt dus een race tegen de klok voor de 23-jarige sprinter van Visma om zijn grote doel voor dit jaar te halen. Hij zou de kopman van de ploeg zijn in de sprintetappes en zou hulp krijgen van alleskunner Wout van Aert.

'Dat is het voornaamste doel'

“Ik hoop in de Giro nog beter te doen dan vorig jaar. Dat is het voornaamste doel”, zei Kooij eerder dit jaar tijdens een persbijeenkomst van Visma op de vraag wanneer zijn seizoen geslaagd zou zijn. De Giro-ploeg van de gele brigade moet nog bekend worden gemaakt en er is dus nog niks verloren, maar het uitvallen van Kooij nu is wel een flinke streep door de voorlopige rekening.