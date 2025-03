Valpartij gooit roet in het eten van pechvogel Olav Kooij tijdens Gent-Wevelgem

Olav Kooij leek goede benen te hebben deze zondag, maar gaat Gent-Wevelgem niet winnen. De Nederlandse topsprinter ging onderuit op een belangrijk moment in de koers en dat zag er niet goed uit. Het was voor Kooij al zijn tweede valpartij van de week.

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert, moeten er andere grote namen opstaan. Daaronder vallen deze Gent-Wevelgem Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Tim Merlier en Kooij. Vooral Pedersen lijkt in topvorm, vooral na zijn prestaties in de E3 Saxo Classic eerder deze week. De Deen schudde dan ook flink aan de boom en dat zorgde voor problemen bij de rest van het peloton.

Bij een tweede demarrage van Pedersen ging het voor meerdere renners mis. Zo kreeg Philipsen een ongelukkige lekke band, terwijl Kooij onderuit ging. Dat zag er niet goed uit voor de Nederlander, die gelijk naar zijn sleutelbeen greep. Na de valpartij stapte Kooij niet meer op de fiets.

🚴🇧🇪 | De één heeft panne, de ander valt. Philipsen heeft pech, Kooij gaat onderuit. En er is vrees voor zijn sleutelbeen... 🐝🐝



Het is voor Kooij al zijn tweede valpartij van de week, want donderdag ging hij tijdens de Classic Brugge-De Panne ook al onderuit.

Voorjaar en Giro d'Italia

Mocht het een breuk zijn van zijn sleutelbeen dan lijkt Kooij zijn laatste voorjaarskoersen te kunnen vergeten. Hij zou eigenlijk nog starten in Dwars Door Vlaanderen en Eschborn-Frankfurt.

Ook staat de sprinter op de voorlopige startlijst voor de Giro d'Italia. Die start op 9 mei in Albanië. Het is afwachten hoe erg de gevolgen zijn van de valpartij van Kooij en of de Italiaanse grote ronde voor hem in gevaar komt.

Visma uit vorm

Het is tot dusver nog niet het voorjaar van Visma | Lease a Bike. Wout van Aert kan momenteel nog niet echt potten breken tussen het geweld van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar en nu is Kooij dus hard ten val gekomen.

Daarnaast is grote kopman Jonas Vingegaard ook niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De Deen kwam ten val tijdens Parijs-Nice en moest afstappen. Later bleek dat hij een hersenschudding had opgelopen. Vingegaard hoopt komende zomer Pogacar te verslaan tijdens de Tour de France.