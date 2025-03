Oud-wereldkampioen waarschuwt Mathieu van der Poel met indrukwekkende solo in Gent-Wevelgem

Mads Pedersen heeft zondag voor het tweede jaar op rij Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. De Deen van Lidl-Trek was verreweg de sterkste in de Belgische klassieker, die daarmee een waarschuwing heeft aan Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Voor Olav Kooij werd het een minder mooie koers.

Met nog iets meer dan 50 kilometer te gaan vond Pedersen het wel welletjes geweest. De Deen vertrok en ging solo verder. Tot de streep kwam niemand meer bij hem en dat is uniek. De laatste solo aankomst in Gent-Wevelgem was in 2015 en bedroeg toen 6,2 kilometer. De solo van Pedersen deed denken aan Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, die met hun krachten ook vaak na lange solo's over de finish komen. Het was voor Pedersen de derde keer dat hij Gent-Wevelgem won.

De Deen was niet te stoppen in de voorjaarsklassieker en daarmee geeft hij wel een waarschuwing af aan Van der Poel en de andere favorieten richting de grote monumenten. Tijdens de E3 Saxo Classic was de Nederlander Pedersen nog de baas, maar ook tijdens de Ronde van Vlaanderen zullen de twee wereldkampioenen het tegen elkaar opnemen.

Valpartij Olav Kooij

Twee man leken Pedersen in eerste instantie te kunnen volgen: Jasper Philipsen en Olav Kooij. Eerstgenoemde had flinke pech met een lekke band precies op dat moment en ook de Nederlandse sprinter had geen geluk. Hij ging onderuit en moest vervolgens afstappen. Het grijpen naar het sleutelbeen zag er niet goed uit.

Ronde van Vlaanderen

Volgende week zondag staat een van de mooiste koersen van het jaar op het programma: de Ronde van Vlaanderen. Veel grote namen zullen daar aan de start staan, waaronder Van der Poel, Pogacar, Wout van Aert, Pedersen en nog veel meer. Van der Poel won deze editie al drie keer en een vierde zou betekenen dat hij de renner wordt met de meeste zeges van het Belgische monument.

Parijs-Roubaix

Een week na 'de Ronde' staat Parijs-Roubaix alweer voor de deur. Ook daar zal Pedersen starten, net als 'de grote drie'. Vooral het starten van Pogacar in 'de Hel van het Noorden' is opvallend. In het Franse kasseienmonument is niemand veilig en met het oog op de Tour de France dus een groot risico voor de Sloveense alleskunner op de fiets.