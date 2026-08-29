De achtste etappe van de Vuelta a España eindigde zaterdag in een chaotische massasprint in Xeraco, waarin Bryan Coquard verrassend de sterkste bleek. De 34-jarige Fransman was net iets sneller dan Mads Pedersen en boekte daarmee zijn eerste ritzege ooit in een grote ronde. Het nieuws van de dag lag echter niet bij de finish: Tadej Pogacar moest de koers verlaten na een zware valpartij, waardoor Enric Mas de nieuwe leider werd in het algemeen klassement.

Sinuhé Fernandez trok in zijn eentje ten aanval en hield het peloton lang op meer dan vijf minuten achterstand, voordat hij op 35,7 kilometer van de streep alsnog werd ingerekend. Wout van Aert profiteerde van de vlucht door zowel op de tussensprint in Simat de la Valdigna als op de beklimming van de Puerto de Barx de volle buit te pakken, en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het puntenklassement.

Pogacar valt en moet opgeven

Op 32 kilometer van de streep sloeg het nieuws in als een bom: Tadej Pogacar kwam zwaar ten val en moest de koers staken. De Sloveen ging zelf als eerste onderuit, bleef op het asfalt zitten en probeerde nog tevergeefs terug op de fiets te klimmen. Met een bloedende wond bij zijn oog en mogelijk gebroken sleutelbeen werd hij per ambulance van het parcours gehaald. Het was de eerste keer in zijn carrière dat hij moest opgeven in een grote ronde.

De etappe kende al bij de start geen fijn verloop. Bij het vertrek uit Puçol gingen meteen meerdere renners tegen de grond, wat een korte neutralisatie tot gevolg had. Ook Primoz Roglic was bij dat incident betrokken, maar sloot na een korte achtervolging weer aan bij de groep.

Chaotisch slot

Ook in de finale bleef het onrustig. Op tien kilometer van de streep gingen opnieuw renners tegen de grond, onder wie Carlos Canal, Carlos Rodríguez en Jan Hirt. Solist Xabier Mikel Azparren waagde nog een dappere laatste poging, maar werd met anderhalf kilometer te gaan opgeslokt door het peloton. Ook in de slotkilometer zelf ging het opnieuw mis met een grote valpartij, terwijl tweevoudig ritwinnaar Matthew Brennan intussen slecht geplaatst zat voor de sprint.

In de massasprint die volgde, ging Matthew Brennan ondanks zijn slechte positionering toch nog aan voor de sprint, maar een derde ritzege zat er voor het talent van Visma | Lease a Bike niet meer in. Het was uiteindelijk Bryan Coquard die zich verrassend de sterkste toonde. De Fransman hield in de laatste meters Mads Pedersen net achter zich en mocht juichen voor zijn eerste ritzege ooit in een grote ronde.

Vuelta gaat verder zonder Pogacar

Met de opgave van Pogacar verandert de strijd om de eindzege compleet. De Sloveen had tot dusver een stevige greep op het algemeen klassement en gold als torenhoge favoriet voor de eindzege in Madrid. Nu is het aan Enric Mas en de overige klassementsrenners om in de resterende etappes de degens te kruisen om de rode trui.

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