Tadej Pogacar is donderdag met de schrik vrijgekomen in de zesde etappe van de Vuelta. De leider in het algemeen klassement was soeverein op weg naar zijn derde etappezege deze Ronde van Spanje, toen hij ineens naast de weg belandde. Op het grindpad naar de monsterklim van de eerste categorie slipte hij weg en zag hij zijn voorsprong verdwijnen. Op de finish sprintte hij alsnog naar de etappezege, voor Mas.

Vlak voor de Puerto El Bartolo, de laatste van vier bergen die donderdag beklommen moesten worden, ontplofte de boel weer door een demarrage van Pogacar. In zijn rode leiderstrui vrat hij de grote vluchtersgroep één voor één op. Ramses Debruyne van Alpecin-Deceuninck (ploeg Mathieu van der Poel) was de laatste van de ontsnapten. Hij kon echter bij de andere klassementsmannen aanhaken en reed een puike etappe.

Enric Mas

Weer kon niemand Pogi volgen en dus leek hij op weg naar zijn derde ritzege deze Vuelta. Maar in de achtergrond kroop Enric Mas van Movistar meter voor meter dichterbij. Hij ging heerlijk op de monsterlijke klim van de eerste categorie, die voor een deel uit grindpaden bestond en stijgingspercentages van tegen de twintig procent had. Op de top had de Spanjaard Pogacar te pakken en pakte hij de tweede plek in het bergklassement over van Fortunato. Mas was daarmee sowieso verzekerd van een dag in de bollentrui, omdat leider Pogacar sowieso het rood aandoet. Debruyne krijgt de strijdlust.

Omdat de finish niet bergop lag, moesten Mas en Pogacar er alles aan doen om in de afdaling en het stuk vlak naar de finish de jagende klassementsmannen onder leiding van Primoz Roglic achter zich te houden. Dat lukte, waardoor het een sprint tussen twee mannen werd. Mas zette even aan, maar zag al snel dat hij kansloos was tegen de Sloveense wereldkampioen. Debruyne kwam na zijn prachtige etappe ook nog als derde over de streep.

In het algemeen klassement sloeg Pogacar wel weer een gat met een aantal concurrenten. Oscar Onley, Matias Skjelmose en Sepp Kuss waren de grote verliezers. Mas is nu de nieuwe nummer twee, op ruim 3,5e minuut van Pogacar. Roglic, Richard Carapaz en Felix Gall completeren de top-vijf. Debruyne komt zomaar de top-acht binnen van het algemeen klassement.

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