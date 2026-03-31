De organisatie van de Ronde van Vlaanderen heeft een dringende oproep gedaan aan fans die komen kijken. Wielerkoersen worden met regelmaat ontsierd door incidenten met supporters en daarom is de organisatie een camoagne gestart. 'Het gaat over respect.'

De organisatie van de Ronde van Vlaanderen maant wielerfans die komen kijken afstand te houden van de renners. "Alleen met wederzijds respect kunnen we de koers mogelijk maken en zo veilig mogelijk laten verlopen", zei gouverneur Carina Van Cauter van de provincie Oost-Vlaanderen in aanloop naar de voorjaarsklassieker op zondag.

De organisatie voelde zich geroepen een publiekscampagne op te zetten na recente voorvallen van onsportief en gevaarlijk gedrag bij wielerkoersen. "Oost-Vlaanderen ademt koers. In onze provincie worden de belangrijkste voorjaarskoersen verreden, op iconische hellingen en over legendarische kasseizones. Wekenlang wordt er naar de Ronde van Vlaanderen uitgekeken."

Maatregelen

"We hebben voldoende maatregelen genomen om er een heus feest van te maken. We rekenen hiervoor wel op de vele supporters die naar het evenement afzakken. Houd afstand, zeker met een gsm in de hand. Ga niet op het parcours staan of op gevaarlijke punten zoals een verkeerseiland", aldus Van Cauter.

"Wielrennen is een heel toegankelijke sport en dat willen we zo houden", vulde wedstrijddirecteur Tomas Van Den Spiegel aan. "We hebben de laatste tijd echter al te vaak de keerzijde van de medaille gezien. Onze campagne is nodig, zeker omdat er toch een pak mensen langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen postvat. Deze campagne gaat verder dan gewoon 'afstand houden'; het gaat over respect."

De 110e editie van de Ronde van Vlaanderen voor mannen start in Antwerpen, de finish ligt in Oudenaarde. De vrouwenkoers begint en eindigt in Oudenaarde. Mathieu van der Poel gaat op jacht naar zijn vierde zege bij de mannen. De Sloveen Tadej Pogacar won de laatste editie. De Belgische Lotte Kopecky zegevierde vorig jaar bij de vrouwen.