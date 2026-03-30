Mooi nieuws voor Annemiek van Vleuten. De voormalig topwielrenster heeft een nieuwe uitdaging. Vorig jaar was ze veelvuldig te horen bij de NOS als co-commentator, maar vanwege haar andere werkzaamheden mocht ze dat werk niet meer doen. Een andere bekende zender heeft haar nu weten te strikken.

Eurosport en HBO Max zijn namelijk met haar in zee gegaan, zo wordt duidelijk uit een persbericht. Van Vleuten zal aanschuiven naast de vaste commentator Tim de Vries. Ook krijgt ze tijdens de Giro een prominente rol, want ze is dan dagelijks te zien in het programma Kop over Kop.

Vertrek bij NOS

Van Vleuten was in het verleden analist bij de NOS en gaf ook co-commentaar, maar mocht dat sinds dit jaar niet meer. Dus moest ze met 'pijn in haar hart' afscheid nemen. De reden? Ze is sinds vorig jaar actief als coach bij Fenix-Premier Tech, een grote wielerploeg. En volgens de NOS kan dat botsen met haar werkzaamheden als commentator of analist.

Bij Eurosport / HBO Max hebben ze daar minder bezwaar tegen. Van Vleuten debuteert aanstaande zondag al tijdens de Ronde van Vlaanderen, die op paaszondag 5 april wordt verreden. “De Ronde van Vlaanderen is voor mij een van de mooiste wedstrijden van het jaar, dus het is geweldig om juist daar mijn commentaardebuut bij Eurosport te maken,” zegt Van Vleuten. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met Tim de koers te beleven en mijn ervaring vanuit het peloton te blijven delen met de kijkers.”

Niet de eerste grote wielernaam

Met de komst van Van Vleuten wordt het team rondom de wielerwedstrijden bij de zender nog groter. Ook oud-toprenners als Michael Boogerd, Jip van den Bos, Bobbie Traksel en Karsten Kroon zijn al verbonden aan Eurosport. Kroon is een succesvol duo met Jeroen Vanbelleghem.

Van Vleuten besloot eind 2023 te stoppen met wielrennen. Ze wist in haar rijke carrière nagenoeg alles te winnen wat er te winnen viel. Ze zegevierde onder meer in de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en tweemaal tijdens de WK op de weg. Ook greep ze olympisch goud bij het tijdrijden. Daarnaast boekte ze vier eindzeges in de Ronde van Italië, drie in de Ronde van Spanje en één in de Ronde van Frankrijk. In die grote rondes won ze maar liefst 21 etappes.