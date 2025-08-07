Wielerbroers Lars (27) en Marijn van den Berg (26) zullen hun droom om samen de Tour de France te fietsen nooit meer waar kunnen maken. Bij de oudste van de twee werden hartproblemen gevonden, die hem dwongen om het professionele wielrennen vaarwel te zeggen. Maar een gedeelde tatoeage blijft de hechte band tussen de twee én jongste broertje Thomas weergeven.

Lars van den Berg heeft het er soms nog steeds moeilijk mee dat zijn carrière er al op zit. "Dat is soms nog steeds lastig te accepteren. Ik had een leven voor me gezien waarin ik tot mijn 35ste prof was gebleven. De droom was om ooit met Marijn in dezelfde ploeg op het hoogste niveau te rijden. Toen wij als jochies begonnen met wielrennen zagen we de broers Fränk en Andy Schleck als ploeggenoten in de Tour de France rijden. Dat wilden wij ook op een dag", zegt Lars in gesprek met Helden.

'Lamatho'

Maar zover gaat het door de hartproblemen van Lars niet meer komen. Marijn houdt de naam hoog in het peloton, voor EF Education, en doet dat met een tatoeage op zijn bovenarm. Daar staat 'Lamatho'. “Dit woord is een samenstelling van onze drie voornamen. Marijn en Thomas hebben die ook. Dat zegt genoeg.” Broertje Marijn vult de woorden van de oudste aan. “Wij hebben met z’n drieën van jongs af aan zo’n goede band.”

Gedeelde passie

Waar Thomas het wielrennen niet zo heel interessant vindt, daar vonden de andere twee broers elkaar helemaal in het wielrennen. "Als ik als jochie ging fietsen, dan deed ik dat met Marijn. Altijd", weet Lars nog. “Ik begon niet alvast met mijn training als ik eerder thuis was van school.” Maar de droom om samen bij één profploeg te rijden, kwam niet uit. Groupama-FDJ, waar Lars jarenlang reed en zijn carrière vroegtijdig moest stoppen, zat in 2022 te vol voor Marijn.

'Alles was ineens klaar'

Ze zitten nog middenin hun twintiger jaren en er lag nog een heel wielerleven voor ze, totdat Lars dus per direct moest stoppen. “Alles waar we samen van jongs af aan hard voor hadden gewerkt, was ineens klaar. Zoals de droom om een overwinning te pakken op het hoogste niveau helaas ook niet is uitgekomen", zegt Lars bedroefd. "Het liep anders. Marijn debuteerde vorig jaar in de Tour en ik stond langs de kant om hem aan te moedigen..."

'Als ik later oud en lelijk ben'

Eén troost voor Lars is dat hij in ieder geval één keer de Tour heeft gereden in zijn veel te korte loopbaan op de fiets. Ik ben nu vooral blij dat ik sowieso een keer de Tour heb gereden. Als ik later oud en lelijk ben en ik vertel dat ik ooit profwielrenner was, dan is de eerste vraag die gesteld gaat worden: ‘Heb jij dan de Tour gereden?’ Daar kan ik gelukkig ‘ja’ op antwoorden."