'Ergste nachtmerrie' komt uit voor Nederlandse wielrenner (26): 'De risico's zijn simpelweg te groot'

Lars van den Berg moet noodgedwongen stoppen als profwielrenner. De 26-jarige Nederlander zat sinds vorig jaar februari al niet meer op de fiets. Op sociale media meldt Van den Berg dat zijn 'ergste nachtmerrie' is uitgekomen.

'Met groot verdriet melden wij dat Lars van den Berg om gezondheidsredenen zijn professionele wielercarrière beëindigt. Lars was vier seizoenen lang een steunpilaar en heeft met zijn toewijding, professionaliteit en teamgeest zijn stempel op het team gedrukt', meldt zijn Franse ploeg Groupama-FDJ op X.

Hartproblemen

Het ging in februari 2024 flink mis voor Van den Berg bij de Faun-Ardèche Classic. De Nederlander raakte buiten bewustzijn en viel van zijn fiets. De zorgen waren groot om Van den Berg en dat bleek terecht. Hij kampte met een ontstoken hartspier. De Nederlander volgde een lang traject om terug te keren in het profpeloton, maar onlangs kwam het harde nieuws van doktoren dat dat niet mogelijk is.

'Mijn ergste nachtmerrie is uitgekomen', begint hij zijn verhaal op Instagram. 'Afgelopen winter voelde het na een lang en uitdagend hersteltraject eindelijk alsof ik weer een beetje van mijn oude vorm terug had. Maar na uitgebreide testen hebben mijn cardiologen bepaald dat de risico's gewoonweg te groot zijn. Na vier jaar in het profpeloton is mijn kinderdroom plots voorbij.'

Andere droom valt in duigen

De 26-jarige Van den Berg reed sinds 2021 voor Groupama-FDJ en kwam eenmalig uit in de Tour de France. Ook deed hij twee keer mee aan de Giro d'Italia. Zijn wens was om ooit samen met zijn jongere broertje Marijn van EF-Education-EasyPost in een ploeg te koersen. Dat zal door het dramatische nieuws nooit gebeuren.

'Na verloop van tijd zal ik nieuwe doelen stellen - en zoals altijd zal ik al mijn energie steken in het bereiken ervan', stelt Van den Berg, die nog niet weet wat zijn volgende hoofdstuk zal zijn.