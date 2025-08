Lars van den Berg moet nog altijd wennen aan het leven als ex-wielrenner. Eigenlijk had hij nu, op zijn 27ste, in de hoogtijdagen van zijn carrière moeten zitten. Een ontstoken hartspier maakte op harde wijze een einde aan zijn wielerdroom. Hij zit nog altijd midden in het rouwproces van een onvervulde wielerdroom.

Het was flink schrikken toen hij in februari 2024 plotseling in elkaar stortte tijdens de Faun Ardèche Classic. Van het ene op het andere moment kon hij niks meer, werd het zwart voor z'n ogen en werd hij minuten later pas weer wakker met bezorgde teamgenoten en medisch personeel om hem heen. Na vele onderzoeken kwam aan het licht dat hij myocarditis heeft, de medische term voor een ontstoken hartspier. "Botte pech", noemt hij het zelf in Helden. Maar het betekende wel einde carrière.

'Dit is te risicovol'

De keiharde boodschap van de cardioloog dat het over en uit was met zijn wielercarrière, kreeg hij op topsportcentrum Papendal. Daar was hij samen met zijn vader naartoe gegaan voor de afspraak. “Hij liet foto’s zien op zijn computer. Eerst liet hij zien hoe een hart er normaal uitziet en daarna liet hij een foto van mijn hart zien. De cardioloog vertelde dat hij ook collega’s in Europa had geraadpleegd. Allemaal hadden ze ernaar gekeken en gezegd: ‘Dit is te risicovol.’"

'Kans op een hartstilstand'

De boodschap kwam volgens Van den Berg 'keihard aan', maar was door de uitleg en foto's wel 'makkelijker te accepteren'. "Er zat te veel littekenweefsel op mijn hartspier, de kans op een hartstilstand was te groot." En dus moet hij noodgedwongen toezijn hoe zijn een jaar jongere broer Marijn wél profrenner kan blijven bij EF Education en hijzelf niet. Het zwarte gat is enorm voor Lars, geeft hij ruiterlijk toe. Ook vanwege de in zijn ogen slechte nazorg in het wielrennen.

'Dat zorgt voor onrust'

"Ik viel van m’n fiets en moest het daarna allemaal zelf maar uitzoeken. Iedereen heeft heel veel medelijden met je, maar er gebeurt daarna precies niks. Ook nu mijn carrière als wielrenner voorbij is, kan ik het allemaal zelf uitzoeken. Er is weinig begeleiding. Ik weet nu nog niet hoe ik volgend jaar de rekeningen ga betalen. Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering, heb er recht op dat die wordt uitgekeerd, maar het duurt een eeuwigheid voordat het is geregeld. Dat zorgt voor onrust."

"Ik zie mijn spaarrekening alleen maar naar beneden gaan de laatste maanden. En ik weet ook niet hoe ik volgend jaar mijn brood ga verdienen. Het is niet dat ik slapeloze nachten heb, maar leuk is anders."

Rouwproces

Er zijn wel wat kansen om geld te verdienen in het wielrennen voor de oudste van drie broers Van den Berg. Hij werd al door Eurosport en de NOS ingezet als co-commentator en analist. "Ik heb co-commentaar gegeven bij de Amstel Gold Race en het NK. Ik kijk toch alle wielerwedstrijden, dan is het extra leuk om daar ook nog voor betaald te krijgen. Ik ben op zoek naar nieuwe dromen, want dat is wat nu nog een beetje mist.” Volgens broer Marijn is dat logisch: "Het is toch een soort rouwproces waar je doorheen gaat."