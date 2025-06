Vreselijk nieuws over overleden vrouw Robert Gesink 'sloeg in als een bom' bij Visma: 'Kwam extra hard binnen'

De Giro d'Italia kende een emotioneel einde voor team Visma | Lease a Bike. Wielrenner Simon Yates won de koers, maar er viel een schaduw over de eindzege door het eerdere overlijden van Daisy, de vrouw van Robert Gesink. "Dan komt het extra hard binnen."

De slotdagen in Italië zorgden voor een lach en een traan in de Nederlandse ploeg. Simon Yates pakte vrijdag het roze, maar in het hotel heerste geen feeststemming, vertelt Dylan van Baarle in de podcast In Koers van het AD. "Steven (Kruijswijk, red.) kwam ons het nieuws brengen dat de vrouw van Robert Gesink was overleden, Daisy."

Ex-topwielrenner Robert Gesink na dood van z'n vrouw tot tranen geroerd door eerbetoon Giro-peloton Robert Gesink heeft zondag beelden gedeeld van het indrukwekkende eerbetoon dat de Giro-renners brachten aan zijn overleden vrouw Daisy. Voorafgaand aan de slotetappe van de Giro d'Italia werd één minuut stilte gehouden. De emoties liepen daarbij hoog op bij de voormalig topwielrenner.

Emotie

"Dat sloeg echt in als een bom", vervolgt de renner. "We wisten wel dat ze ziek was en dat genezing niet meer mogelijk was. Maar dat het zó snel ging, hadden we nooit zien aankomen." Het was moeilijk om het verdriet te verwerken. "Zeker als je al drieënhalve week weg bent van familie, vrienden en je partner. Je bent supermoe en hebt een lange reis gehad. Dan komt het nog eens extra hard binnen."

Van Baarle kende Gesink en zijn vrouw goed. "We hebben wel met elkaar opgetrokken als Robert en ik met elkaar koersten. Na de Vuelta zijn we ook nog een een paar keer in Andorra geweest, waar zij samen woonden."

Openhartige ex-topvolleybalster deelt extreem verdrietig nieuws: 'Waarom moet dit ons overkomen?' Ex-topvolleybalster Robin de Kruijf is met haar partner Ben door een vreselijke periode gegaan. De 34-jarige Nederlandse woont met hem in Australië en ze was al vergevorderd in haar zwangerschap van hun eerste kindje, toen het plotseling helemaal mis ging. Vlak na haar eigen verjaardag was er ineens geen hartslag meer bij het baby'tje in haar buik.

Daisy overleed in de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 mei 2025 na een kort ziekbed. Enkele weken voor haar overlijden werd duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek was. De artsen konden niks meer voor haar betekenen.

Eerbetoon

Zondag, voor de start van de slotrit van de Giro, werd een emotioneel eerbetoon gehouden. "Dat voelt supergek", vond Van Baarle, omdat er ook blijdschap was vanwege de roze trui. "We hadden een minuut stilte voor de start en dan staan wij allemaal in die roze pakjes... Je kunt dan gewoon niet helemaal beseffen wat er is gebeurd."

Indrukwekkend eerbetoon voor overleden vrouw van ex-topwielrenner Robert Gesink zorgt voor hevige emoties in Giro De organisatie van de Giro d'Italia heeft een speciaal eerbetoon georganiseerd ter nagedachtenis aan Daisy Gesink, de vrouw van oud-wielrenner Robert Gesink, die is overleden na een kort ziekbed.

"Het enige wat we konden doen was haar en Robert trots maken. Ik denk dat we dat als ploeg gedaan hebben." Yates won de koers en Olav Kooij sprintte naar de laatste etappezege op de slotdag. "Maar het is een hele zware knop om om te zetten en er weer voor te gaan."