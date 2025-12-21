Het zand van Koksijde geldt als een van de zwaarste testen van het veldritseizoen, maar voor Lucinda Brand bleek ook deze klassieker geen onneembare horde. In de iconische Duinencross liet de leidster van het wereldbekerklassement opnieuw zien waarom zij momenteel de te kloppen vrouw is. Wat begon als een spannende wedstrijd, mondde uit in een overtuigende solo.

Al vroeg in de cross nam Brand het heft in handen. In de tweede ronde plaatste de 36-jarige Dordtse een versnelling waarmee ze Shirin van Anrooij en Aniek van Alphen achter zich liet. Op het zware zandparcours sloeg ze direct een beslissend gat en gaf ze de concurrentie geen kans meer om terug te keren.

Oranje boven in Koksijde

Na vijf ronden kwam Brand solo over de finish. Van Anrooij volgde op 36 seconden als tweede, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado beslag legde op de derde plaats. Daarmee kleurde het volledige podium oranje. Met Denise Betsema en Leonie Bentveld in de top acht werd het Nederlandse overwicht nog verder onderstreept.

Voor Brand had de zege extra betekenis. Het was haar eerste overwinning ooit in Koksijde, nadat ze hier eerder al meerdere keren dichtbij winst was geweest. Bovendien verlengde ze haar indrukwekkende reeks naar 55 podiumplaatsen op rij en boekte ze haar twaalfde overwinning in veertien wedstrijden dit seizoen.

'Dat het hier lukt, maakt het des te mooier'

Na afloop was Brand zichtbaar tevreden. Ze noemde Koksijde een 'iconische race' en vergeleek het belang ervan met de monumenten in het wegwielrennen. Juist omdat het zware zand en de duinen haar niet vanzelfsprekend liggen, voelde deze overwinning extra speciaal. "Dat het hier lukt, maakt het des te mooier", liet ze weten in het flashinterview.

Met de overwinning verstevigde Brand haar leidende positie in het wereldbekerklassement. In een winter waarin ze week na week haar dominantie bevestigt, was Koksijde opnieuw een krachtig signaal. Zelfs op een parcours dat bekendstaat als meedogenloos, staat er momenteel geen maat op Lucinda Brand.