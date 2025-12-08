Lucinda Brand boekte in Sardinië haar negende overwinning van het seizoen, maar haar reactie aan de finish sprak boekdelen. De 36-jarige Nederlandse veldrijdster was zichtbaar aangedaan, en het werd al snel duidelijk dat haar zege een onverwacht zware lading droeg.

In het interview na afloop van de wedstrijd probeerde Brand haar emoties nog te verbergen, maar dat bleek onmogelijk. De spanning van de race maakte langzaam plaats voor iets dat veel dieper zat. "Ik heb wat problemen in de privésfeer thuis. Vandaar. De situatie is verre van ideaal", zei ze kort.

'Deze zege is voor jou, mam'

Haar woorden bleven bewust beperkt, maar haar blik liet meer zien dan ze kon of wilde uitspreken. Later op de avond werd duidelijk waarom Brand zo geëmotioneerd was. Via Instagram maakte ze bekend dat haar moeder is overleden. "Deze zege is voor jou, mam", schreef ze bij haar bericht, die veel indruk maakte.

Brand was jarenlang mantelzorger voor haar moeder, die na een hartinfarct in 2003 veel zorg nodig had. De twee hadden een hechte band, waardoor het verlies extra hard binnenkomt. Dat de Nederlandse juist nu haar negende overwinning van het seizoen wist te boeken, onderstreept nog maar eens haar enorme mentale veerkracht.

Brand krijgt steun uit alle hoeken

Het verlies bleef niet onopgemerkt. Collega-renners, ploeggenoten en fans reageerden massaal op haar bericht en spraken hun steun uit, vaak met veel bewondering voor de manier waarop ze ondanks alles blijft koersen. Hoe de komende weken eruitzien voor Brand, is nog onzeker. Voor nu overheerst vooral het verdriet én de bijzondere betekenis van haar overwinning in Sardinië, die ze opdroeg aan de vrouw die jarenlang zo’n belangrijke rol in haar leven speelde.

Indrukwekkende zege én historisch record

Ondanks de zware periode wist Brand zich in Terralba opnieuw sportief te overstijgen. Tijdens de wereldbekerwedstrijd nam ze al in de tweede ronde afstand van haar concurrentes en bouwde ze een steeds grotere voorsprong op. Aan de finish had ze bijna twintig seconden voorsprong op Aniek van Alphen, die nipt voor Shirin van Anrooij tweede werd.

Door haar nieuwe podiumplek schreef Brand bovendien geschiedenis: met haar 52e podium op rij passeerde ze Marianne Vos en heeft ze nu de langste podiumreeks in het veldrijden. Bij de mannen ging de zege in Sardinië naar de Belg Michael Vanthourenhout, met Joris Nieuwenhuis als beste Nederlander op plek twee. In totaal staan er nog negen wereldbekers op het programma, waarbij Van Alphen voorlopig de leiding in het klassement behoudt.