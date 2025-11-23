De eerste wereldbeker veldrijden van dit seizoen vond zondag plaats in het Tsjechische Tabor. Bij de vrouwen was de winnares een Nederlandse, de Dordrechtse Lucina Brand.

De 36-jarige renster uit Dordrecht was in het Tsjechische Tabor in een sprint te snel voor de Italiaanse Sara Casasola. Europees kampioen Inge van der Heijden finishte op enige afstand als derde.

Brand, die voor de 51e keer op rij op het podium eindigde in een veldrit, won het afgelopen seizoen de wereldbeker. Wereldkampioene Fem van Empel ontbrak in Tabor. De Brabantse is niet fit.

Op het vanwege de vorst harde parkoers was het lastig om het verschil te maken. Brand reed na een mislukte start al snel naar voren, maar hield Van der Heijden en Leonie Bentveld in haar spoor. In de voorlaatste ronde loste de Italiaanse Sara Casasola Bentveld vooraan af. De Brabantse Van der Heijden kon niet meer volgen en eindigde op 13 seconden als derde. Achter haar completeerden haar landgenotes Bentveld en Aniek van Alphen de top 5.

Achtste zege

Voor Brand was het al de achtste zege van het seizoen. "Het wordt steeds gekker", lachte ze in het flashinterview, ook wijzend op haar reeks podiumplaatsen. "We waren aan elkaar gewaagd op dit parkoers, zeker bergop. Het werd een tactische race." Met haar 51e podiumplaats op rij evenaarde ze het record van Marianne Vos.

Shirin van Anrooij keerde na bijna twee jaar terug in het veld en mocht daarom pas vanaf de zevende startrij beginnen. De beloftenwereldkampioene van 2023 eindigde als zestiende. Afgelopen winter kwam ze niet in actie na een operatie aan een beknelde liesslagader.

Mannen

Ook de mannen rijden zondag de eerste wereldbeker veldrijden in Tabor. Daarvoor zijn er een aantal favorieten afgereisd naa Tsjechië. Zo doen Toon Aerts en Joris Nieuwenhuis mee maar ook Michael Vanthourenhout, Pim Ronhaar, Cameron Mason en Niels Vandeputte zijn kanshebbers voor de overwinning. Mathieu van der Poel is niet aanwezig en zal rond de kerst pas zijn eerste cross gaan rijden.

🚵🇨🇿 | Lucinda Brand won bij de vrouwen en nu is het de beurt aan de mannen in Tábor. Thibau Nys is goed weg, maar Cameron Mason heeft direct een probleem.



📺 Stream cross op HBO Max pic.twitter.com/NhtdRcL4gj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 23, 2025

In Tabor stond er uiteindelijk geen maat op Thibau Nys. De Belg was heer en meester in Tsjechië en won de eerste wereldbekerwedstrijd in het veldrijden.