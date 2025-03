Nederlandse topwielrenner blikt terug op zware periode in carrière: 'Ik heb achterin de bus zitten huilen'

Thymen Arensman (25) is Neerlands hoop op een nieuwe rondewinnaar. De renner van Ineos Grenadiers wordt gezien als de opvolger van Tom Dumoulin, die in 2017 de Giro d'Italia won. Toch worstelt Arensman met de wetten van de wielerwereld.

Arensman maakte indruk in 2022 met een overwinning in de Vuelta a España. En niet zomaar eentje. Op 22-jarige leeftijd schreef hij de koninginnenrit op zijn naam. Het leverde hem een overstap op naar Ineos, dat zijn talent herkende. Met twee zesde plaatsen in het algemeen klassement van de Ronde van Italië heeft Arensman zich inmiddels genesteld tussen de wereldtoppers.

Cirkel

Toch hikt hij nog tegen dat ene échte grote succesje aan. Die verwachtingen zijn groter geworden door zijn stap naar Ineos. "Ik kwam in een ploeg terecht met G. (Geraint Thomas) en al die andere toppers. In die winter ben ik ook naar Andorra verhuisd, voor het eerst op mezelf. Ik wilde te graag", sprak Arensman tegen zijn voorbeeld Tom Dumoulin in de podcast De Wielerredactie van de NOS.

"Ik wilde voor mezelf winnen, ik wilde de leider zijn die het team in mij zag. Dan ga je jezelf uitwringen en is het lastig om die cirkel te doorbreken. De cirkel van: ik móet lichter zijn, ik móet meer trainen." Het was niet zozeer dat Ineos hem daarin pushte, maar Arensman legde zichzelf veel druk op. Op hoogtestages en met het eten bijvoorbeeld.

Knop om

"En dan moet je nog gaan koersen. Ik was vaak juist in de derde week van een grote ronde goed. Waarom? Omdat je tijdens de koers gewoon doet wat je moet doen en eet wat je moet eten", aldus Arensman, die het plezier in wielrennen even kwijtraakte. "Na de eerste etappe van de Giro, de rit die mijn ploeggenoot Jhonatan Narváez won, heb ik achterin de bus zitten huilen", was hij eerlijk.

Arensman liep bij die openingsetappe meer dan vier minuten tijdverlies op, maar knokte zich nog wel terug tot een knappe zesde plaats. Hij merkte wel op dat het strakke regime qua voeding niet werkte bij hem en besloot de knop om te zetten na de Ronde van Spanje waar hij uitstapte. Hij reed met zijn zwager van Andorra naar Nederland en kocht om de vijftig kilometer iedere bakker leeg. "Maar zien waar we slapen. Dat was heel bevrijdend."

Met een nieuwe coach die hem op een andere manier prikkelt is Arensman het nieuwe seizoen begonnen met een vierde plaats in de Ronde van Valencia. Toch leeft in het achterhoofd nog altijd die onzekerheid. "Daarin een balans vinden, dat is de uitdaging dit jaar."