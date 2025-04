Ex-wielrenster Annemiek van Vleuten open over 'stiekeme' verslaving: 'Ben ik nooit mee gestopt'

Annemiek van Vleuten stopte eind 2023 in de wielersport en heeft daardoor meer tijd om te genieten. Eindelijk hoeft de voormalig topwielrenster geen plannen meer af te zeggen voor haar sport. Samen met vrienden uit haar studententijd onderhoudt ze een bijzondere hobby.

De ex-winnaar van de Tour de France Femmes geniet van haar leven als gepensioneerde wielrenster. "Het is toch wel erg lekker, dat had ik niet verwacht", vertelt ze in de Bureau Sport-podcast.

Ex-wielrenster Annemiek van Vleuten debuteert in nieuwe rol bij NOS: 'Ze doet het top' Annemiek van Vleuten heeft een nieuwe rol gekregen bij de NOS. De 41-jarige voormalig topwielrenster verscheen tijdens de Parijs–Roubaix Femmes niet vóór maar achter de camera.

Bordspel met studentengroep

Op de momenten dat Van Vleuten wél terugkeert in het wielerpeloton, voelt het weer als thuiskomen. Van Vleuten is sinds een jaar performance mentor bij vrouwenploeg Fenix-Deceuninck. "Als ik nu af en toe wegga en ik zit in dezelfde racehotels als waar ik eerder zat, met hetzelfde eten... Ik vind het heel leuk om daar aanwezig te zijn, maar ik vind het net zo lekker om na vier á vijf dagen weer thuis te zijn."

Thuis houdt Van Vleuten er een bijzondere 'verslaving' op na met vrienden uit haar studententijd. "Ik speelde sowieso altijd al de uitbreidingsset 'Stenen en Ridders' van de Kolonisten van Catan. Maar daar ben ik nooit mee gestopt", vertelt ze met een glimlach. "Vanaf mijn studententijd doe ik dat al vijftien jaar met dezelfde studentengroep. En die competitie bleven we af en toe doen, maar dat is nu wel wat frequenter geworden."

Voormalig wereldkampioen Annemiek van Vleuten openhartig over zware periode: 'Heel veel gehuild' Zo'n anderhalf jaar geleden stopte Annemiek van Vleuten met wielrennen. Na een indrukwekkende wielercarrière die achttien seizoenen duurde, nam ze bewust een jaar de tijd om rust te vinden, en om te ontdekken hoe ze haar leven na het wielrennen vorm wilde geven.

Daarnaast pakte zo ook andere - iets gevaarlijkere - hobby's op. Hobby's die ze als wielrenner niet mocht uitoefenen. "Ik ben bijvoorbeeld ook gaan skiën. Dat scheelde ook heel veel. Na het stoppen kon ik veel sportieve activiteiten doen die ik anders niet mocht doen."

Van bier tot broeikas: hoe wielrennen alles kan verkopen Dit weekend is het weer tijd voor de Amstel Gold Race. Sinds 1966 is deze koers een vaste waarde op de wielerkalender, vernoemd naar de gelijknamige brouwerij, en niet naar de rivier natuurlijk. De koers werd ooit bedacht als marketingactie van Amstel Bier om meer zichtbaarheid te krijgen.

Biertje atten

"Zat je ook in de kroeg?", vroeg 'grote drinker' Frank Evenblij zich af. "Nou in de kroeg heb ik wel gezeten hoor. In mijn studententijd. Laatst ging Puck Pieterse dat biertje atten, toen zeiden m'n vrienden 'nou ze heeft wel een goede coach, zeg'".