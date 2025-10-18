Oud-wielrenster Marijn de Vries heeft zich in haar column in het NRC openhartig uitgelaten over de turnwedstrijden van haar dochter. Er zit haar namelijk iets dwars. "Ik wil dat 8-jarige meisjes zelf beslissen welk deel van hun lichaam ze wel of niet bedekken."

De Vries uit haar frustratie over het feit dat meisjes al op jonge leeftijd wordt geleerd dat ze niet te veel ruimte in moeten nemen, terwijl mannen kunnen gaan en staan waar ze willen. Ze dacht erover na toen ze een podcast hoorde met voormalig Oranje-international Daphne Koster.

Het dragen van rokjes voelde voor de oud-voetbalster als een beperking, zo vertelde zij. Toch moest ze er als kind vaak eentje aan. Daardoor kon ze niet zo vrijuit bewegen als ze zou willen. Het staat volgens De Vries symbool voor de houding van vrouwen op latere leeftijd.

'Boos op mezelf'

"Ik wil me niet kleiner maken, maar ik doe het toch", schrijft de columniste. "Ik bewaar de lieve vrede, zo ben ik geconditioneerd. Want zo hoort een vrouw te zijn. Het maakt me boos op mezelf. Ik wil dat het voor 8-jarige meisjes vanzelfsprekend is dat ze zelf mogen beslissen welk deel van hun lichaam ze wel of niet bedekken."

Ze verwijst daarbij naar de situatie van haar dochter, die aan turnen doet. "Ik durf nog steeds niet aan de turnjuf van mijn dochter te vragen waarom 8-jarigen geen broekje over het hoogopgesneden turnpakje mogen dragen als ze een oefenwedstrijd doen. Ik weet dat de regels van turnbond KNGU daar inmiddels ruimte voor geven. Maar die moeilijke moeder, die vrouw die zeurt, wil ik niet zijn."

Wielercarrière

Haar dochter heeft dus voor een andere sport gekozen dan De Vries op professioneel niveau beoefende. Ze sloot haar carrière in 2015 af. Daarna ging ze aan de slag als analist en schrijfster. Samen met Nynke de Jong schreef ze het boek Vrouw & Fiets, handboek voor de fietsende vrouw.