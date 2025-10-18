Timo de Jong heeft de vierde etappe van de Tour of Holland gewonnen. De 26-jarige Zeeuwse wielrenner van VolkerWessels bleef in de rit over 159 kilometer van Emmen naar de VAM-berg de Fransman Christophe Laporte van Visma - Lease a Bike en de Tsjech Lukas Kubis voor. Het is de eerste profzege voor De Jong, die eerder zeges boekte in onder meer Olympia's Tour.

Hij is de eerste Nederlandse etappewinnaar in de nieuwe Tour of Holland. Laporte greep de leiding in het algemeen klassement. De Fransman nam de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter, die door ziekte al vroeg in de etappe was afgestapt. Hij heeft een voorsprong van 37 seconden op Kubis.

Laporte demarreerde met nog zo'n 30 kilometer te gaan en ging in de achtervolging op een kopgroep van zeven renners. Met 17 kilometer te gaan sloot hij aan met de Tsjech Kubis. Een groep met daarin Jakob Söderqvist, de Zweedse nummer 2 van het klassement, volgde op meer dan een halve minuut. Zes renners, met daarbij nog de Nederlanders Hartthijs de Vries, Rick Ottema en De Jong, begonnen vooraan aan de laatste beklimming van de VAM-berg.

Kubis versnelde op de kasseienklim en kreeg De Jong in zijn wiel. Op weg naar de finish kon Laporte nog aansluiten, maar de Fransman, die in 2023 Europees kampioen werd op dezelfde aankomst, kon de Nederlander niet meer inhalen.

Familie geniet mee

"Op profniveau winnen, is al speciaal. Als je dan in Nederland kunt winnen, zeker als er familie bij is, is dat extra mooi", reageerde De Jong in het flashinterview. Vanaf het moment dat Laporte en Kubis waren aangesloten, wist De Jong dat hij zich moest sparen.

"Zij waren de grote namen en moesten rijden. Ik kon in het wiel zitten. Toen Kubis aanviel, kon ik volgen en voelde ik dat de benen nog goed waren. Toen heb ik alles gegeven." De Tour of Holland eindigt zondag met een rit met start en finish in Arnhem. De etappekoers is de opvolger van de Ronde van Nederland die tot 2004 werd verreden.

Chaos op vrijdag

De Tour of Holland werd vrijdag ontsierd door een bizar incident. Voertuigen reden tegen de richting in het parcours op. Vervolgens werd besloten om de wielrenners in bescherming te nemen en de derde etappe te schrappen. De etappekoers eindigt morgen (zondag) met een etappe in Arnhem.