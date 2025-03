Mathieu van der Poel kan borst natmaken door rigoureuze beslissing van Tadej Pogacar

Tadej Pogacar heeft in overleg met zijn team een rigoureuze beslissing gemaakt over zijn voorjaar. De wereldkampioen op de fiets zou de komende week eigenlijk de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem rijden, maar gooit zijn schema helemaal om en dat heeft ook gevolgen voor Mathieu van der Poel.

Dinsdagavond werd de organisatie van de twee klassiekers verrast met de plotselinge afmelding van Pogacar. De Sloveen stond al op de deelnemerslijst, maar door zijn naam moest ineens een streep worden gezet. Dat voedde toen al meteen de geruchten dat Pogacar andere plannen had en die bleken woensdagochtend de waarheid.

'Het was eigenlijk het plan voor Tadej om de beide races te rijden, maar we hebben besloten zijn kalender aan te passen, zodat hij zich kan focussen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij mikt erop om in topvorm te zijn in die iconische koersen', is de reactie van het team.

'Hel van het Noorden'

De veelvraat won al heel veel in zijn carrière, maar het monument Parijs-Roubaix ontbreekt nog op zijn palmares. Sterker nog: de renner van UAE Team Emirates deed nog niet eens mee aan de kasseienklassieker. Maar hij staat op 13 april voor het eerst aan de start van de 'Hel van het Noorden', die bijna 260 kilometer lang is. Het wordt dus zijn debuut.

Pogacar gaat de strijd aan met titelverdediger Mathieu van der Poel. De Nederlander schreef de afgelopen twee jaar de koers op zijn naam en hoopt de derde renner in de geschiedenis van het wielrennen te worden die Parijs-Roubaix drie jaar op rij weet te winnen.

Monument

Parijs-Roubaix hoort tot de vijf monumenten in het wielrennen, samen met de Ronde van Vlaanderen, Milaan - San Remo, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Parijs-Roubaix is de enige die hij nog moest afstrepen. Vooral in de najaarsklassieker Ronde van Lombardije is de Sloveen de laatste jaren oppermachtig. Tussen 2021 en vorig jaar won hij alle vier de edities.

Hint in video

Dat hij wellicht dit jaar zijn debuut zou maken in Parijs-Roubaix, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder zagen fans een video van de Sloveense wereldkampioen voorbij komen, waarin hij de klassieke kasseien van de eendaagse koers verkende. Tijdens Milaan - San Remo afgelopen weekend verloor Pogacar van Van der Poel.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Klassiekerkoningen Van der Poel en Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) staan aan de start van de door Pogacar afgezegde klassiekers E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Zij zouden normaliter ook met Pogacar gaan strijden om een zege in het monument.