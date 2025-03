Mathieu van der Poel passeert ploeggenoot op prestigieuze ranglijst na zege in Milaan-San Remo

Mathieu van der Poel schreef zaterdag na een prachtige koers voor de tweede keer Milaan-San Remo op zijn naam. Het Nederlandse fenomeen werd daarmee de opvolger van Jasper Philipsen en is zijn Belgische teamgenoot ook nog eens gepasseerd op een prestigieuze ranglijst.

Van der Poel sprintte na een prachtige finale met Tadej Pogacar en Filippo Ganna om de zege in de straten van San Remo. De Nederlander verraste zijn twee concurrenten door vroeg aan te gaan en dat bleek een geweldige keuze, want de Italiaan en de Sloveen kwamen niet meer in de buurt van Van der Poel, die na 2023 voor de tweede keer als winnaar over de streep kwam.

Prijzengeld Milaan-San Remo | Winnaar Mathieu van der Poel verdient mooi extraatje voor 'luxeleven' Mathieu van der Poel is een paar duizend euro rijker na al zijn inspanningen om voor de tweede keer Milaan-San Remo te winnen. De Nederlander kwam na een bloedstollende eindfase als winnaar over de streep.

De Nederlandse renner zorgde er met zijn zege voor dat het monument voor het derde jaar op rij door iemand uit zijn ploeg werd gewonnen. Vorig jaar gingen de bloemen namelijk naar zijn Belgische ploeggenoot Philipsen, die toen in een sprint afrekende met Michael Matthews en Pogacar.

Van der Poel passeert Philipsen

Hoewel Van der Poel en Philipsen het heel goed met elkaar kunnen vinden, zijn ze naast ploeggenoten ook een beetje concurrenten. De twee staan namelijk in de bovenste regionen van de wereldranglijst van de UCI. Voor de koers van afgelopen weekend stond Philipsen nog op de tweede plaats en Van der Poel op de vierde plek.

Zoontje (3) Sven Kramer moet aan de bak na optreden Mathieu van der Poel: 'Ik ga een machine van hem maken' Mathieu van der Poel boekte zaterdag alweer een schitterende zege in zijn carrière. De Nederlandse wielrenner schreef na een spectaculaire finale de klassieker Milaan-San Remo op zijn naam. Zijn prestaties inspireren velen, onder wie schaatsicoon Sven Kramer, die droomt van een toekomstige wielrenner in huis.

De Belg slaagde er echter niet in zijn berg aan punten voor de overwinning van een jaar geleden te verdedigen. Philipsen kwam op ruim een kwartier van winnaar Van der Poel als 163ste over de streep en zakt daardoor naar de vierde plaats op de ranglijst.

Zijn Nederlandse ploeggenoot schoof door de zege op naar de derde plaats, terwijl Remco Evenepoel de tweede plek overneemt. De landgenoot van Philipsen kwam niet in actie en heeft ook nog maar een hele kleine voorsprong op Van der Poel.

Pogacar oppermachtig

Waar Van der Poel mogelijk binnenkort de tweede plaats over kan nemen, is de kans nagenoeg nul dat hij de koppositie gaat pakken. Pogacar heeft die namelijk al 3,5 jaar in handen en staat na zijn derde plaats van afgelopen weekend nog altijd op de eerste plaats.

Mathieu van der Poel grapt openlijk met Tadej Pogacar na schitterende zege Milaan-Sanremo Mathieu van der Poel boekte zaterdag opnieuw een schitterende zege in zijn toch al indrukwekkende wielercarrière. De Nederlander schreef na een zinderende finale de klassieker Milaan-Sanremo op zijn naam door wereldkampioen Tadej Pogacar en Filippo Ganna te kloppen in de sprint. Over de laatste kilometers kan de winnaar nog altijd flink lachen.

De Sloveen heeft een gigantische voorsprong, want hij heeft meer punten dan Evenepoel en Van der Poel bij elkaar opgeteld. Dat heeft Pogacar onder meer te danken aan zijn zeges in de Giro d'Italia, Tour de France en het WK. De ranglijst wordt sinds 2016 bijgehouden en tot nu toe heeft er nog nooit een Nederlander op de eerste plek gestaan.