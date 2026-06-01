Visma | Lease a Bike moet afscheid nemen van een van de belangrijkste krachten achter de schermen. De succesvolle wielerploeg van onder meer Wout van Aert en Jonas Vingegaard ziet een sleutelfiguur vertrekken, terwijl die nog niet zo lang geleden een prominente rol kreeg binnen de organisatie.

Grischa Niermann verruilt Visma voor concurrent Lidl-Trek, de ambitieuze ploeg van onder anderen wereldtopper Mads Pedersen. De Duitser was sinds begin 2025 actief als Head of Racing, de functie die hij overnam nadat Merijn Zeeman vertrok naar AZ als algemeen directeur. Juist daarom komt zijn afscheid als een grote verrassing binnen de wielerwereld.

Vertrek van vertrouwd gezicht

Niermann is al jarenlang een vertrouwd gezicht binnen de ploeg. De voormalig profrenner reed veertien seizoenen voor Rabobank, een van de voorlopers van het huidige Visma | Lease a Bike. Na zijn actieve loopbaan bleef hij de ploeg trouw en werkte hij zich achter de schermen op tot een van de belangrijkste sportieve beleidsbepalers.

De Duitser speelde een belangrijke rol in de indrukwekkende successen van de Nederlandse formatie. In de periode waarin Visma uitgroeide tot een van de sterkste wielerploegen ter wereld, was Niermann nauw betrokken bij de prestaties van onder anderen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Wout van Aert. Zo won Vingegaard onder zijn leiding in 2022 en 2023 de Tour de France door topfavoriet Tadej Pogacar te verslaan. Zijn grondige voorbereiding en oog voor detail maakten hem binnen het peloton bijzonder gewaardeerd.

Tekst gaat door onder afbeelding

i Grischa Niermann. ©Getty Images

Interne oplossing

Visma kiest ervoor om het vertrek opnieuw intern op te lossen. Marc Reef schuift door naar een grotere rol binnen de sportieve leiding. De Nederlander versterkte de ploeg in 2022 en werkte de afgelopen jaren mee aan diverse grote successen. Zo was hij afgelopen zondag als ploegleider medeverantwoordelijk voor de Giro d'Italia-zege van Vingegaard. Daarnaast maakte hij ook deel uit van de staf van de Tour de France-ploeg.

Lidl-Trek bouwt verder

Voor Lidl-Trek is de komst van Niermann ondertussen een volgende stap in de ambitieuze plannen van het team. Sinds supermarktketen Lidl een groter belang nam binnen de ploeg wordt er stevig geïnvesteerd in verdere groei, professionalisering en succes in de grote rondes.

Met renners als wereldtopper Mads Pedersen en Jonathan Milan, die zondag nog de slotetappe van de Giro d'Italia in Rome won voor onder meer Dylan Groenewegen, beschikt de ploeg al over flink wat kwaliteit. Met Niermann haalt Lidl-Trek daar nu ook een van de meest ervaren sportieve krachten uit het peloton bij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover