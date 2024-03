Finish Strade Bianche bij vrouwen valt in het water door filmende toeschouwer

Lotte Kopecky won zaterdagmiddag de Strade Bianche bij de vrouwen. In Sienna kwam de Belgische wereldkampioene, na een demarage op de slotmuur, als eerste over de streep. Al zal niet iedereen dat goed gezien hebben.

Toen Kopecky namelijk haar handen in de lucht stak en met een brede glimlach als eerste over de finish kwam, werd het beeld op de televisie onderbroken door een toeschouwer. Deze persoon wilde de finish ook goed op beeld hebben en filmde het moment op de finishlijn. Jammer genoeg voor de kijker op televisie betekende dit dat er een telefoon te zien was en niet een winnende Kopecky.