Lotte Kopecky wint Strade Bianche bij de vrouwen, Demi Vollering beste Nederlandse

Lotte Kopecky heeft zaterdagmiddag de Strade Bianche bij de vrouwen gewonnen. In een super interessante koers, en vooral de finale, kwam de renster van SD Worx als eerste over de streep. Op de slotmuur demareerde de Belgische en liet ze Elisa Longo Boghini geen enkele kans.

Met nog zo'n twintig kilometer te gaan barstte de strijd echt los in de Italiaanse koers. De kopgroep werd ingerekend en niet veel later maakten de grote namen de dienst uit. Demi Vollering, Lotte Kopecky, Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini, Marianne Vos, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij behoorden daar natuurlijk bij.

Kopgroep van vier

Vier van hen maken zich los van de groep. Kopecky, Longo Borghini, Vollering en Niewiadoma reden weg en even later werden de twee laatstgenoemde eraf gereden. De Italiaanse kon mee met topfavoriet Kopecky en in haar thuisland ging ze voor de overwinning. Daarachter hield Vollering de benen redelijk stil om haar SD Worx-ploeggenoot Kopecky de kans te geven.

Met een voorprong van zo'n twintig seconden reden Kopecky en Longo Borghini naar de finish in Sienna toe. Op de slotmuur maakte de Belgische het verschil. Kopecky zette aan en de Italiaanse kampioene maakte geen kans. De wereldkampioen op de weg pakte daarmee haar tweede zege in de Strade Bianche: in 2022 won zij de koers ook al. Demi Vollering was als nummer drie de beste Nederlandse.

Bij de mannen wordt de finish rond 17.00 uur verwacht. Tadej Pogacar is daar de grote favoriet.

Tadej Pogacar trapt wielerseizoen af in Strade Bianche: 'Ik tegen de rest? Dat is het al jaren!' Tadej Pogacar verscheen vanochtend aan de start van de Strade Bianche, de loodzware maar o-zo-mooie wielertocht door Toscane. Voor Pogacar luidt de wedstrijd het begin van zijn seizoen in. Hij is een van de grote sterren in het peloton en dat weet hij zelf maar al te goed.