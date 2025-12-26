Het is een mooie kerst voor Lotte Kopecky. De Belgische topwielrenster had sportief gezien een voor haar doen moeizaam jaar, maar privé is er heuglijk nieuws te melden. Kopecky is na een moeilijke periode weer gelukkig in de liefde, al zit daar ook een mysterieus tintje aan.

In het verleden was Kopecky jarenlang samen met haar geliefde en coach Keiran de Fauw, maar inmiddels was ze alweer een tijdlang vrijgezel. Daar is nu een eind aan gekomen, want in een interview met Sporza vertelt ze dat er weer een nieuwe liefde in haar leven is. Dat zorgt er ook voor dat ze minder eenzaam is dan vorig jaar. "Ik was toen niet in een relatie en dat is nu anders. Ik kom niet meer alleen thuis. Ik ben heel gelukkig."

Geen post op Instagram

Ze maakt er geen geheim van dat ze een nieuwe partner heeft, maar doet in het interview bewust niet uit de doeken om wie het gaat. Al verschijnen ze wel gewoon in het openbaar. "Als mensen ons daarop aanspreken, hebben we er geen problemen mee." Maar om er heel veel reuring aan te geven, dat gaat Kopecky te ver. "We zijn alleen niet van plan om een Instagram-post te delen over onze relatie. Het hoeft geen item te zijn, maar mensen mogen het wel weten. Geen probleem. We zijn heel gelukkig samen."

De kopvrouw van SD Worx-Protime kan haar geluk niet op. "Er is nu iemand op wie ik kan terugvallen en waarmee ik ook de moeilijke momenten kan delen." Dat is in het leven van een topsportster geen overbodige luxe, want geregeld krijg je te maken met een teleurstelling. Kopecky kende op de fiets namelijk niet haar allerbeste jaar.

Teleurstelling in Tour de France

Ze won weliswaar de Ronde van Vlaanderen, maar stelde in de Tour de France Femmes hevig teleur. Aan het eind van het seizoen liet ze het WK in Rwanda voor wat het was. In totaal boekte ze slechts drie overwinningen, een bescheiden oogst vergeleken met haar voorgaande jaren. In 2023 won ze bijvoorbeeld veertien keer, in 2024 zelfs zeventien maal. In die jaren werd ze ook wereldkampioene op de weg.