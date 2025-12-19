Topwielrenster Demi Vollering kreeg donderdag de schrik van haar leven tijdens een trainingsritje in Spanje. De voormalig winnares van de Tour de France Femmes deelde op haar Instagram namelijk flinke verwondingen en een verontrustend bericht. "Mensen zijn alleen bezig met zichzelf."

Wat een heerlijk traningsritje in Spanje had moeten zijn, mondde uit in een nachtmerrie voor Vollering. Op donderdagochtend was alles nog koek en ei voor haar. Zo deelde ze via haar Instagram-verhaal een foto van de Spaanse natuur met het bijschrijft: "De dag startte zo goed", vergezeld met een emoji van een rood hartje.

Verwondingen

Daarna sloeg de sfeer snel om. Vollering deelde later namelijk een foto van haar hand, helemaal onder de schaafwonden en bloed. "Maar de dag eindigde niet zo goed", zo schreef de renster van de ploeg FDJ-SUEZ. Ook haar kin was flink gehavend. "Ik probeerde het asfalt te kussen. Ik kan je vertellen, niet proberen", schreef Vollering er sarcastisch bij.

'Dit geeft me geen vertrouwen in de mensheid'

Wat de reden was van de valpartij en verwondingen maakte Vollering niet bekend. Wel liet ze duidelijk merken dat ze alleen was op het moment van het ongeluk en dat de Spaanse voorbijgangers er weinig trek in hadden om haar een helpende hand uit te steken.

Zo klaagt de wielrenster in het laatste verhaal van de dag over het gebrek aan hulp. "Bedankt aan de drie auto's die voorbij me zijn gereden en niet eens gevraagd hebben of ik oké was", zo schrijft ze met een ironische emoji van een duimpje. "Dit geeft me geen vertrouwen in de mensheid. Dit herinnert me eraan dat tegenwoordig zoveel mensen alleen bezig zijn met zichzelf."

Positieve noot

Gelukkig kan Vollering wel afsluiten met een positieve noot. "Ik ben wel heel dankbaar voor die ene fietser die stopte en vroeg hoe het met me ging. Ik ben ook super blij dat mijn team zo snel als ze konden naar mij toe zijn gegaan."

Vollering heeft nog even tijd om te herstellen van haar verwondingen. Het voorseizoen van de vrouwen begint over een maand met wedstrijden in Australië. De voorjaarsklassiekers staan van eind februari tot en met eind april op de kalender.