Nee, het is niet de zomer van Lotte Kopecky. De wereldkampioene op de weg boekte een aantal teleurstellende resultaten en kampt met flinke fysieke problemen. Daar kwam deze week een nieuw dieptepunt bij.

En het was al niet de beste periode voor de Belgische wielrenster. Ze gaf in de Giro al vroeg op met rugpijn en stelde in de Tour de France Femmes teleur. Daar hoopte ze op een mooi klassement, maar al snel bleek dat ze niet fit was. De vrouw die de voorbije twee WK's op haar naam schreef, nam daarom een moeilijk besluit: ze laat het wereldkampioenschap in Rwanda schieten.

Ze hoopte in de Tour de L'Ardèche deze week op eerherstel, maar dat viel ook vies tegen. Via Instagram doet ze haar verhaal na een mislukte week. "Ik hoopte mijn laatste koers in de regenboogtrui positief af te sluiten, maar het was niet mijn week", zo vat de het kort en bondig samen.

Draadjes in haar knie

Kopecky kwam maandag nota bene tijdens de herstelrit ten val en heeft daardoor zeven draadjes in haar knie. "Ik bleef desondanks gemotiveerd en hongerig om te racen, met een knappe overwinning op een nogal lastige aankomst."

Dat gaf de burger natuurlijk moed, maar nadat woensdag vanwege protesten de rit niet doorging, ging het donderdag alweer mis. "Ik viel al vroeg in de race en wist meteen dat dit niet goed zat. Ik probeerde nog op de fiets te stapen, maar moest stoppen." Ze heeft, hoewel er niets is gebroken, last van haar rug. "Het goed verdomd veel pijn."

De kans zit er in dat ze dit wielerjaar niet meer op de fiets stapt. Het WK laat ze voor wat het is, maar ze had nog een ander groot toernooi in haar achterhoofd: de WK baanwielrennen. Ook dat is nu nog onzeker. "Ik hoop snel weer op de fiets te kunnen en vanaf daar zien we of ik voor het WK baanwielrennen ga of dat ik het seizoen al eindig", zo sluit ze af.