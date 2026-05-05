Wielrenster Cédrine Kerbaol heeft de derde etappe van de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. De Française van EF Education-Oatly sprak zich na afloop van haar zege emotioneel uit over haar teamgenote Noemi Ruëgg die dinsdag slecht nieuws kreeg.

Kerbaol kwam na een late aanval na 121 kilometer solo aan in de rit van Padrón naar A Coruña. Ze bleef Lotte Kopecky uit België en Sarah van Dam uit Canada nipt voor. Mischa Bredewold was de beste Nederlandse op de zesde plaats.

Op 15 kilometer van de streep haalde het peloton in de heuvelachtige rit de enige nog overgebleven vluchtster Felicity Wilson-Haffenden bij. Er volgde nog een finale met enkele lastige klimmetjes en een kasseistrook. Vooral Kasia Niewiadoma uit Polen versnelde bergop enkele keren, maar het viel steeds weer stil, waardoor rensters konden terugkeren. SD Worx-Protime probeerde met Bredewold, Anna van der Breggen en Kopecky te controleren, zoals bij de aanval van de Amerikaanse olympisch kampioene Kristen Faulkner.

Kerbaol koos precies het juiste moment om te demarreren, op zo'n 2 kilometer van de streep en had meteen een goed gat. Kopecky kwam net te laat en greep zo ook naast de leiderstrui.

Noemi Rüegg

De renster van EF Education-Oatly bezorgde haar ploeg de tweede ritzege in deze Vuelta. De Zwitserse Rüegg had de eerste etappe gewonnen, maar moest maandag na een val afstappen. Dinsdag bleek dat ze haar schouder heeft gebroken. Ze zal ook een operatie moeten ondergaan.

Kerbaol sprak na afloop van de derde etappe over het gemis van Rüegg. "We rijden zo goed als team", zei ze. "Vooral met Noemi, maar toen crashte ze. Het team ging van hoogtepunt naar dieptepunt en nu gaan we weer terug omhoog. We denken veel aan haar. Het is een mix van veel emoties."

Klassement

Franziska Koch uit Duitsland blijft de leidster in het algemeen klassement. De wielrenster van FDJ United - Suez heeft 2 seconden voorsprong op Kopecky en 4 seconden op Kerbaol. De Vuelta gaat woensdag verder met een rit met twee beklimmingen van de derde categorie.

Marianne Vos

In de eerste etappe kwam de Nederlandse topfavoriete Marianne Vos al ten val. Ze reed de openingsrit nog wel uit, maar later bleek dat ze haar sleutelbeen had gebroken. Ze kon daardoor maandag niet meer verder.

