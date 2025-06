Een primeur die je liever niet hebt. Zondag overkwam het de Nederlander Oscar Riesebeek toch. Hij is de eerste wielrenner die geschorst is sinds de invoering van het kaartensysteem. Ook kwam hij hard ten val.

De 32-jarige Riesebeek deed mee aan de Baloise Belgium Tour en met nog drie kilometer te gaan ging de renner van Alpecin-Deceuninck hard onderuit. Hij reed op de stoep en wilde terug het peloton in, maar dat werd afgeschermd. Hij verloor daarbij de controle over zijn fiets en ging op volle snelheid tegen het asfalt.

Tweede gele kaart

De actie, gebruik maken van een pad dat niet tot het parcours behoorde, werd bestraft met geel. Omdat Riesebeek eerder tijdens de Baloise Belgium Tour ook al een gele kaart pakte, heeft hij nu een schorsing aan zijn broek hangen. In de tweede etappe had hij gevaarlijk bewogen, door in één ruk de hele weg over te steken.

Streep door EK

Wanneer een renner in één rittenkoers twee gele kaarten krijgt, wordt hij of zij voor één week geschorst. Riesebeek moet dus vanaf de bank toekijken wie er Nederlands kampioen op de weg gaat worden. Die race wordt namelijk aankomende zaterdag in Ede gereden.

Riesebeek is de eerste renner die een schorsing krijgt sinds de invoering van het kaartensysteem aan het begin van dit seizoen.

Mathieu van der Poel ziet 'Tour-afmaker' einde maken aan lange droogte, mooi succes Nederlandse wielerploeg Mathieu van der Poel is al in topvorm, maar nu lijkt ook zijn ploeggenoot/afmaker op tijd bij de les om over een paar weken bij de Tour de France te jagen op etappezeges. Jasper Philipsen, de Belgische topsprinter van Alpecin-Deceuninck, maakte in zijn thuisland een einde aan een lange droogte.

Sprinters

Riesebeek kon in de sprint zijn kopman Jasper Philipsen niet van hulp voorzien door de valpartij. De Belg, die komende maand met Mathieu van der Poel aan de start zal staan van de Tour de France, zag een landgenoot de snelste zijn. Tim Merlier van Soudal-Quick Step liet weer eens zien de beste benen te hebben en sprintte zijn concurrenten naar huis toe.

Ook in het Deense Kopenhagen werd er gesprint. Daar deden Olav Kooij en Dylan Groenewegen mee. Voor beide Nederlanders liep het niet zoals gehoopt. Kooij ging onderuit en Groeneweg kwam niet verder dan een zevende plek.