Giro-favoriet loopt ernstig letsel op in eerste etappe: ploeg komt met medische update

De Spaanse wielrenner Mikel Landa heeft een vervelend kwetsuur overgehouden aan zijn val in de slotkilometers van de eerste etappe in de Ronde van Italië. Dat meldt zijn ploeg in een medische update. Landa moet voorlopig in het ziekenhuis blijven.

Landa heeft zijn ruggenwervel gebroken. De kopman van de Belgische ploeg Soudal Quick-Step moet in een stabiele houding blijven liggen in het ziekenhuis van Tirana. Hij is de eerste uitvaller van naam in de Giro d'Italia.

De klassementsrenner kwam in de openingsrit op 5 kilometer van de finish ten val in de straten van de Albanese hoofdstad. Hij vloog uit de bocht en duikelde over een stoeprand in een lager gelegen straatgedeelte. Hij moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

De 35-jarige Landa was begonnen aan zijn achtste Giro. Hij eindigde twee keer als derde (2015 en 2022) en werd in 2019 ook al eens vierde in de Italiaanse grote ronde. Daarnaast boekte Landa al drie ritzeges en pakte hij in 2017 de bergtrui. Dit jaar werd hij al zevende in Tirreno-Adriatico en vierde in de Ronde van Catalonië.

Arensman kan zaterdag revanche nemen voor zijn off-day. Dan staat er in Tirana, de hoofdstad van Albanië, een tijdrit van ruim 13 kilometer op het programma. Misschien kan hij daar wat tijd terugpakken op de concurentie. De meeste kanshebbers voor de eindzege eindigden namelijk in de eerste grote groep.