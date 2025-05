Tom Dumoulin vreest voor podiumkansen van Thymen Arensman na dramatische start in Giro: 'Om eerlijk te zijn..'

Thymen Arensman beleefde een teleurstellende start van de Giro d’Italia, waar hij in de openingsrit meteen anderhalve minuut verloor. De INEOS-renner, die op voorhand als één van de podiumkandidaten werd gezien, heeft direct een flinke dreun te verwerken gekregen. Tom Dumoulin, zelf voormalig Giro-winnaar, deelde zijn zorgen over Arensman’s kansen na deze teleurstellende start.

"Om heel eerlijk te zijn: als je als podiumkandidaat gelost wordt terwijl er nog vijftig man voor rijden, is het gewoon niet goed", zei Dumoulin, duidelijk bezorgd, tijdens zijn analyse op Eurosport. "Het is heel jammer voor hem, want ik denk dat hij er zelf ook veel meer van verwacht. Zeker na die sterke prestaties in de Tour of the Alps en Parijs-Nice. Hij stond hier met veel zelfvertrouwen, maar dit is gewoon een teleurstelling. Daar kunnen we niet omheen", klonk de oud-renner na de openingsrit, die werd gewonnen door Mads Pedersen.

Thymen Arensman loopt meteen gigantische dreun op in Giro d'Italia, oud-wereldkampioen grijpt roze trui De eerste etappe in de Giro d'Italia heeft meteen voor spektakel gezorgd. Meerdere klassementsrenners, waaronder de Nederlander Thymen Arensman, liepen flinke schade op. In het uitgedunde peloton was het uiteindelijk Mads Pedersen die Wout van Aert nipt voorbleef en de openingsrit op zijn naam schreef.

Bijzonder band tussen Dumoulin en Arensman

Het gesprek ging ook over de band tussen Dumoulin en Arensman. Dumoulin had de jongere renner eerder bezocht in Andorra voor een item voor de NOS. "We hebben daar heel mooie gesprekken gehad", zei Arensman voor de start over het moment. "Hij begreep mijn worstelingen van de afgelopen jaren ook en we hebben daar heel goed over kunnen praten. Ik kan leren van de dingen waar hij tegenaan liep."

De winnaar van de Giro van 2017 vond het mooi om te horen hoe Arensman over hun gesprekken sprak. "Ik vond het een heel bijzonder gesprek wat we hadden. Thymen zat zichzelf soms ook wel in de weg, maar ik had dit voorjaar echt het idee dat hij een switch maakte in hoe hij de sport benaderde. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ik hoop dat het hem ooit gaat lukken om die Giro te winnen en dat ik niet meer de laatste Nederlandse Giro-winnaar ben. Dat zou heel mooi zijn, maar het wordt na vandaag wel steeds moeilijker."

Dit is Thymen Arensman: helm redde zijn leven in Vuelta en door tranendal in Giro d'Italia ging het roer om Het Nederlandse wielrennen kende de laatste jaren veel toprenners voor de grote ronden als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Op dit moment melden zich echter weinig nieuwe namen in de bovenste regionen van de klassementen. Gelukkig is daar Thymen Arensman die de eer hoog houdt.

'Hij mag altijd bellen'

Dumoulin gaf vervolgens advies aan Arensman voor de komende etappes. "Ik ben geen mental coach, ik kan alleen vanuit mijn persoon advies geven. Het klinkt heel stom, maar hij heeft niks te verliezen nu. Het beste advies dat ik van Laurens ten Dam (voormalig renner, red.) kreeg, in het jaar dat ik de Giro won, was: Tom, je hebt maar één taak deze Giro: volle bak van A naar B fietsen. Het maakt mij niks uit wat er gebeurt, het maakt me niks uit of je moet poepen of je hebt slechte benen, het maakt me niks uit, maar je fietst vol naar de finish."

Wielrenner Thymen Arensman open over kansen Giro d'Italia: 'Dat is een goede verandering' Thymen Arensman heeft laten zien dat het met de vorm wel goed zit. De Nederlandse wielrenner van INEOS - Grenadiers was ijzersterk in de Tour of the Alps. Hoewel hij nét de eindzege misliep, toonde hij aan klaar te zijn voor de Giro d'Italia.

De oud-toprenner sloot af met een bemoedigende boodschap: "Dat zou nu ook mijn advies aan Thymen zijn: je verliest anderhalve minuut, dat is heel klote en je bent uiteraard heel teleurgesteld, maar je kan niets anders doen dan morgen weer alles geven. Dan gaan we na drie weken de balans wel opmaken. Hij heeft mijn nummer. Ik wil me niet opdringen, maar als hij mij nodig heeft, mag hij mij altijd bellen. Dat weet hij ook."