Thymen Arensman loopt meteen gigantische dreun op in Giro d'Italia, oud-wereldkampioen grijpt roze trui

De eerste etappe in de Giro d'Italia heeft meteen voor spektakel gezorgd. Meerdere klassementsrenners, waaronder de Nederlander Thymen Arensman, liepen flinke schade op. In het kleine peloton was het uiteindelijk...

De Italiaanse rittenkoers begon niet in Italië, maar in Albanië. Daar vond vrijdagmiddag de eerste etappe van de grote ronde plaats. Veel sprinters hoopten op een succes, maar moesten daarvoor wel een paar lastige klimmen trotseren.

Dat lukte lang niet iedereen. Olav Kooij, Sam Bennett en Kaden Groves moesten al ver voor de finish de grote groep laten gaan. Dat kwam met name door het enorme tempo van de ploeg van Lidl-Trek, die hoopten op dagsucces voor Mads Pedersen. Maar de grootste verrassing bergop moest nog komen.

Thymen Arensman stelt teleur

En dat was er eentje waar de Nederlandse fans niet blij mee waren. Thymen Arensman werd voorafgaand aan de Giro tot een van de kanshebbers voor het podum gerekend, maar de Nederlander liep meteen een fikse tik op. De man die de voorbije periode veel indruk maakte kon het uitgedunde peloton op de laatste klim niet meer volgen en verloor al meteen anderhalve minuut op de concurrentie.

Kanshebber na zware val uit koers

Klassementsrenner Mikel Landa had nog meer pech. Hij ging met een paar kilometer te gaan hard onderuit en bleef lange tijd liggen. De ervaren Spanjaard had grote ambities, maar na nog geen etappe zat zijn Giro er al op. De 35-jarige moest geblesseerd opgeven.

Mads Pedersen kan juichen

De ritzege en dus de eerste roze trui bleken in Albanië een prooi voor Pedersen. De Deen die in 2019 wereldkampioen werd beloonde het ploegenspel en hield Wout van Aert nét achter zich. Pedersen pakt zodoende ook de roze trui als leider van het klassement.

Revanche voor Arensman?

Arensman kan zaterdag revanche nemen voor zijn off-day. Dan staat er in Tirana, de hoofdstad van Albanië, een tijdrit van ruim 13 kilometer op het programma. Misschien kan hij daar wat tijd terugpakken op de concurentie. De meeste kanshebbers voor de eindzege eindigden namelijk in de eerste grote groep.