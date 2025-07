Het is woensdag gigantisch misgegaan in de wielerwereld. Tijdens de eerste etappe van de Ronde van het Aostadal in Italië viel de 19-jarige Samuele Privitera heel hard. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Volgens berichtgeving uit de beloftenkoers viel Privitera in de rit naar de Mont Blanc in Frankrijk alleen. In zijn val zou hij zijn helm zijn verloren en gleed hij hard tegen een hek. Er was meteen medisch personeel aanwezig, dat aan de slag ging om de jonge Italiaan te stabiliseren. Tijdens de medische behandeling op de plek des onheils werd hij door hulpverleners gereanimeerd en is er ook een beademingsbuis toegebracht om Privitera te helpen ademen.

Hij werd later in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Er was toen nog hoop op een goede afloop, maar aan het einde van de avond kwam de organisatie met een hartverscheurende verklaring. "We zijn verdrietig door het overlijden van Samuela Privitera. De rijder viel tijdens de eerste etappe en is daarna door de hulpverleners naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. De omstandigheden van het ongeluk zijn nog onduidelijk en worden onderzocht door de veiligheidsautoriteiten."

Talententeam Jayco AlUla

Privitera reed voor de talentenploeg van Jayco AlUla, genaamd Hagens Berman Jayco. Daar zitten de beloften die hopen ooit de stap te maken naar het hoofdteam, waar momenteel de Nederlander Elmar Reinders en Dylan Groenewegen onder contract staan. De ploeg van Privitera heeft inmiddels ook gereageerd op het nieuws.

"Samuele was en zal altijd de ziel van dit team zijn. Dit team is altijd een kleine familie geweest en momenten zoals deze zijn onvoorstelbaar. Hij is onvervangbaar. Zijn vreugde, enthousiasme en vriendelijkheid waren altijd een lichtpuntje in welke ruimte of wedstrijd hij zich ook bevond. Hem verliezen is onbeschrijfelijk", reageert manager Axel Merckx.

Tweede etappe geschrapt

Al voordat duidelijk was hoe precies met Privitera was afgelopen, besloot de organisatie van de Ronde van het Aostadal al om de tweede etappe van donderdag te schrappen. Er zou donderdag een tijdrit plaatsvinden op Franse bodem, maar die gaat dus niet door. De eerste etappe werd nog wel gewoon uitgereden en gewonnen door de Italiaan Filippo Agostinacchio. De Nederlander Karst Hayma veroverde de eerste bergtrui.

Carrière

Privitera deed eind juni nog mee aan het Italiaans kampioenschap, maar die koers reed hij niet uit. Zijn beste resultaat was een tweede plek in een etappe van de Istrian Spring Tour dit jaar. Zijn kracht lag in de heuveletappes en daarnaast kon hij ook aardig sprinten. Hij viel als type renner dus te vergelijken met profs als Mads Pedersen en Wout van Aert.