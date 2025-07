Topfavoriet Tadej Pogacar is niet menselijk. De Sloveense alleskunner op de fiets gaf rivaal Jonas Vingegaard een rechtse directe in de eerste serieuze test bergop. Pogacar nam revanche op Hautacam, de berg waar de Deen van Visma | Lease a Bike ooit zijn eerste Tour de France won.

Bij het vertrek in Auch waren alle ogen gericht op Pogacar. De Sloveense topfavoriet kwam woensdag ten val en verscheen ingepakt aan de streep. Zelf vertelde hij er niet te veel last van te hebben, maar een lid van de technische staf dacht er anders over:

Van der Poel en Arensman laten zich opnieuw zien

De aanloop naar de eerste serieuze beklimming van de dag was vlak. Vanaf het startsein volgden er vele demarrages en uiteindelijk kwam een groep van liefst 51 renners weg, met onder anderen opnieuw de Nederlanders Mathieu van der Poel en Thymen Arensman. Van der Poel pakte 17 punten voor de groene puntentrui en fietste zo weer wat geld bij elkaar:

De Nederlander moest er echter vrij snel af voorin toen het omhoog ging op de Col du Soulor (11,8 km à 7,3%). Arensman hield wel lang stand, maar kon niet opnieuw een gooi doen naar de ritzege net als maandag toen hij tweede werd.

Visma voert tempo op, Evenepoel en Jorgenson kraken

Op diezelfde klim nam het Nederlandse Visma | Lease a Bike de regie over. Eén voor één druppelden de renners eraf. Zo ook de Belg Remco Evenepoel, de drager van het wit. Alleen: ook schaduwkopman Matteo Jorgenson kon het tempo niet aan, dus werd er vooraan ingehouden.

Krankzinnige versnelling Pogacar

Dat kwam Evenepoel ook goed uit. De Belgische wittetruidrager kwam in de afdaling terug, net als Jorgenson. Maar de twee waaiden er net zo snel weer af toen Pogacar op de pedalen stampte op Hautacam. Vingegaard was toen al geïsoleerd en kon de gigantische versnelling van zijn aartsrivaal niet bijhouden. Hij kwam 2 minuten en 10 seconden later binnen, waardoor de Tour lijkt beslist. Evenepoel verloor dik 3,5 minuut op de Sloveen.

Rollen omgedraaid

Drie jaar geleden waren de rollen omgedraaid. Toen sloeg Vingegaard juist toe op Hautacam, met dank aan superknecht Wout van Aert. Dit keer nam Pogacar zoete wraak voor de nederlaag die hij destijds leed.

