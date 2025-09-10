Giulio Pellizzari heeft de mooiste zege uit zijn nog prille carrière te pakken. De 21-jarige Italiaan verraste in etappe 17 de andere favorieten op de Alto del Morredero. Pellizzari, drager van het wit, plaatste net voor het einde de beslissende demarrage die Jonas Vingegaard en João Almeida te mac htig was.

De dag begon weer met protesten van pro-Palestijnse betogers. In tegenstelling tot dinsdag kon het peloton hun weg gewoon vervolgen, ze hielden het bij het wapperen van de Palestijnse vlag. Voorafgaand aan de start was er al overleg geweest tussen de ploegen of ze de koers zouden vervolgen. "Uiteindelijk stemden 23 ploegen ermee in om te koersen", sprak Jack Haig van Bahrain-Victorious voor de start van de zeventiende etappe aan FloBikes.

Kopgroep krijgt geen ruimte

Er stonden daardoor 143,2 kilometer op de teller. Die gingen op en af, zonder echte grote gecategoriseerde klimmen. Halverwege een col van de derde categorie en een slotklim van de eerste categorie. Daarop moest het gebeuren, want de vluchters kregen geen ruimte van de grote teams. Dylan van Baarle en Wilco Kelderman hielden de voorsprong klein voor rodetruidrager Vingegaard.

Voor de Alto del Morredero (8,8 km à 9,7%) was de voorste groep ingerekend. Op dat moment had Vingegaard nog teamgenoten Sepp Kuss, Matteo Jorgenson en Ben Tulett bij zich. Zijn voornaamste concurrent Almeida was geïsoleerd. Van de grote namen zat Felix Gall er niet bij.

Almeida piept en kraakt

Het was Jay Hindley van Red Bull-BORA-hansgrohe die het eerste zetje gaf op de slotklim. Vingegaard en Tom Pidcock konden mee, Almeida moet laten gaan. De Portugees sloot later na een tijdje zijn eigen tempo te hebben gereden alsnog aan.

Daarna begon het pokerspel. De top-3 keek vooral naar elkaar, waar Pellizzari uiteindelijk van profiteerde. Hij deed meerdere pogingen om te ontsnappen en op 3,5 kilometer kwam hij los van de groep met Vingegaard. Die hield zijn kruit droog samen met Almeida. Pellizzari stak op de Alto del Morredero zijn vingertje omhoog voor de overwinning. Pidcock werd tweede, Hindley derde, Vingegaard vierde en Almeida vijfde.

🚴🇪🇸 | Giulio Pellizzari wint op fraaie wijze de etappe! De Italiaan finisht 16 seconden voor Tom Pidcock, de eerste van de groep met overige favorieten. ⛰️⛰️ #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/9fqhqidxZ6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 10, 2025

Algemeen klassement

In het algemeen klassement verandert er weinig. Vingegaard blijft aan kop, met 50 seconden voorsprong op Almeida. Pidcock staat op meer dan tweeënhalve minuut. Donderdag is een tijdrit, zaterdag is de laatste etappe met aankomst bergop.